У МЗС назвали вартість одного дня війни для України

2026 рік може стати важливим для досягнення миру

Один день війни з росією обходиться Україні приблизно у 450 млн доларів. Водночас 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру, однак без участі США це неможливо.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference, передає РБК-Україна.

Скільки коштує Україні війна

За словами Сибіги, окрім фінансових витрат, Україна щодня втрачає військових.

«Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну», — сказав міністр.

Україна розраховує на участь США

Сибіга заявив, що 2026 рік може стати важливим для досягнення миру, однак без участі Сполучених Штатів цей процес є неможливим.

«Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на росію», — зазначив глава МЗС.

Як змінювалися витрати на війну

У вересні минулого року у Верховній Раді повідомляли, що Україна щоденно витрачає на війну з росією 172 млн доларів. У 2024 році один день війни коштував українському бюджету 140 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру писав , що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів. За словами посадовиці, у загальну суму входять втрати як держави, так і приватного сектору. Вона також нагадала, за оцінками Світового банку загальна сума збитків України на 2024 рік склала понад 650 млрд доларів. Зокрема, збитки від руйнування Каховської ГЕС оцінені у 14 млрд доларів.

