Власники елітних авто сплатили понад 115 млн грн транспортного податку
У січні-квітні 2026 року надходження від транспортного податку в Україні становили 115,6 млн грн. Це на 32,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За чотири місяці транспортний податок сплатили 7 692 платники.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Де сплатили найбільше податку
Найбільші надходження забезпечили платники:
- Києва — 34,6 млн грн;
- Дніпропетровської області — 11,7 млн грн;
- Київської та Львівської областей — по 8,8 млн грн.
Усі надходження від транспортного податку залишаються в бюджетах громад за місцем реєстрації об’єктів оподаткування. Ці кошти можуть спрямовуватися на ремонт доріг, благоустрій і соціальні програми.
Хто сплачує транспортний податок
Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють легковими автомобілями, що відповідають визначеним критеріям.
Податок поширюється на легкові автомобілі:
- віком до 5 років включно;
- вартістю понад 375 мінімальних зарплат.
Станом на 1 січня 2026 року вартісний поріг становить 3 242 625 грн.
Ставка транспортного податку є фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.
Перелік авто щороку затверджується Мінекономіки, його можна знайти за посиланням. Цьогоріч до списку включено понад 1200 модифікацій автівок від понад 20 провідних марок. Серед яких:
- електромобілі: Tesla (Model S Plaid, Model X LR, Roadster), Lucid, Rivian, Zeekr;
- преміумсегмент: Porsche (911, Cayenne, Taycan), Mercedes-Benz (G-Class, S-Class, Maybach), BMW (X5, X7, i7), Audi (Q7, Q8, RS-серія);
- позашляховики та кросовери: Land Rover (Range Rover), Lexus (LX, GX), Toyota (Sequoia, Tundra — для авто 2−3 років випуску);
- ексклюзивні марки: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.
