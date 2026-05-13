Власники елітних авто сплатили понад 115 млн грн транспортного податку Вчора 11:40 — Особисті фінанси

Ставка транспортного податку є фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

У січні-квітні 2026 року надходження від транспортного податку в Україні становили 115,6 млн грн. Це на 32,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За чотири місяці транспортний податок сплатили 7 692 платники.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Де сплатили найбільше податку

Найбільші надходження забезпечили платники:

Києва — 34,6 млн грн;

Дніпропетровської області — 11,7 млн грн;

Київської та Львівської областей — по 8,8 млн грн.

Усі надходження від транспортного податку залишаються в бюджетах громад за місцем реєстрації об’єктів оподаткування. Ці кошти можуть спрямовуватися на ремонт доріг, благоустрій і соціальні програми.

Хто сплачує транспортний податок

Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють легковими автомобілями, що відповідають визначеним критеріям.

Податок поширюється на легкові автомобілі:

віком до 5 років включно;

вартістю понад 375 мінімальних зарплат.

Станом на 1 січня 2026 року вартісний поріг становить 3 242 625 грн.

Ставка транспортного податку є фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Перелік авто щороку затверджується Мінекономіки, його можна знайти за посиланням . Цьогоріч до списку включено понад 1200 модифікацій автівок від понад 20 провідних марок. Серед яких:

електромобілі: Tesla (Model S Plaid, Model X LR, Roadster), Lucid, Rivian, Zeekr;

преміумсегмент: Porsche (911, Cayenne, Taycan), Mercedes-Benz (G-Class, S-Class, Maybach), BMW (X5, X7, i7), Audi (Q7, Q8, RS-серія);

позашляховики та кросовери: Land Rover (Range Rover), Lexus (LX, GX), Toyota (Sequoia, Tundra — для авто 2−3 років випуску);

ексклюзивні марки: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.