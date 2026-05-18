С 15 июля проезд в общественном транспорте Киева будет стоить 30 грн Сегодня 14:40 — Личные финансы

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году

В Киеве предлагают установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики. А также после консультаций с общественностью и профсоюзами. Общественность может подать предложения и замечания к проекту распоряжения до 1 июня 2026 года через платформу forum.kyivcity.gov.ua

Причины пересмотра тарифов

Там отмечают, что последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Необходимость обновления тарифов объясняют потребностью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.

В Департаменте отмечают, что нынешняя стоимость проезда в Киеве остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, невзирая на постоянный рост себестоимости перевозок.

Экономически обоснованные тарифы значительно выше

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.

В то же время, расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.

Что предлагают в КГГА

Для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, планируют ввести систему скидок при пополнении транспортной карты.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1−9 поездок — 30 грн;

10−19 — 28,90 грн;

20−29 — 27,80 грн;

30−39 — 26,60 грн;

40−49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3−23,6 грн.

Предложенные цены на месячные проездные:

46 поездок — 1088 грн;

62 поездки — 1463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, ​​автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.

Новые тарифи на проезд

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что во Львове с 16 мая повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Это обусловлено ростом цен на топливо:

при оплате ЛеоКарт для студентов — 11,5 грн;

при оплате приложением или общей ЛеоКарт — 23 грн;

при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC — 26 грн;

при оплате наличными — 30 грн.

