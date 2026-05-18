0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пляжи Киева: где разрешено отдыхать этим летом

Личные финансы
23
Пляжи Киева: где разрешено отдыхать этим летом
Пляжи Киева: где разрешено отдыхать этим летом
В настоящее время в Киеве коммунальщики регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей.
Об этом на запрос УНИАН ответили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевского городского совета.

На каких пляжах можно отдыхать

В перечень пляжей, которые специалисты КП «Плесо» регулярно обслуживают, входят:
  • Детский.
  • Золотой.
  • Венеция.
  • Молодежный.
  • Центральный.
  • Галерная.
  • Троещина.
  • Радуга.
  • Тельбин.
  • Черторый.
  • Вербный.
  • Пуща-Водица.
  • Остров Оболонский.
  • Предместная-Слободка.
  • Веселка.

Как коммунальщики готовят пляжи Киева

В горсовете также раскрыли, о какой именно подготовке пляжей говорится:
  • расконсервирование водопроводных сетей с последующей их дезинфекцией и хлорированием на пляжах;
  • установка питьевых фонтанчиков и душевых стоек на пляжах;
  • приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние элементов благоустройства;
  • обеспечение функционирования и обслуживания стационарных общественных туалетов и модульных туалетов контейнерного типа (санитарных контейнеров);
  • — проведение исследований проб воды открытых водоемов, питьевой воды на соответствие требованиям санитарного законодательства;
  • планирование пляжной территории.
  • проведение услуг по отлову бездомных животных, в случае поступления обращений и т. д.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems