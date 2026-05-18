Пляжи Киева: где разрешено отдыхать этим летом

В настоящее время в Киеве коммунальщики регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей.

Об этом на запрос УНИАН ответили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевского городского совета.

На каких пляжах можно отдыхать

В перечень пляжей, которые специалисты КП «Плесо» регулярно обслуживают, входят:

Детский.

Золотой.

Венеция.

Молодежный.

Центральный.

Галерная.

Троещина.

Радуга.

Тельбин.

Черторый.

Вербный.

Пуща-Водица.

Остров Оболонский.

Предместная-Слободка.

Веселка.

Как коммунальщики готовят пляжи Киева

В горсовете также раскрыли, о какой именно подготовке пляжей говорится:

расконсервирование водопроводных сетей с последующей их дезинфекцией и хлорированием на пляжах;

установка питьевых фонтанчиков и душевых стоек на пляжах;

приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние элементов благоустройства;

обеспечение функционирования и обслуживания стационарных общественных туалетов и модульных туалетов контейнерного типа (санитарных контейнеров);

— проведение исследований проб воды открытых водоемов, питьевой воды на соответствие требованиям санитарного законодательства;

планирование пляжной территории.

проведение услуг по отлову бездомных животных, в случае поступления обращений и т. д.

