Какие изменения в программе «Скрининг здоровья 40+» Сегодня 15:33 — Личные финансы

С сегодняшнего дня подать заявление об участии стало проще — без лишних ограничений и привязки ко дню рождения.

Не нужно ждать 30 дней после дня рождения, пишет «Дія».

Как действовать

Если вам уже есть 40 лет, подавайте заявление в Дія в несколько кликов или обращайтесь в ближайший ЦПАУ.

Есть два месяца, чтобы пройти обследование После зачисления средств у вас есть два месяца, чтобы воспользоваться услугой в выбранном медучреждении. Если деньги не использовать в течение этого времени, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Как воспользоваться программой:

Подайте заявление в Дії или оффлайн в ЦПАУ.

Выберите медучреждение.

Пройдите обследование в удобное время.

Важно, что люди, получившие средства поддержки до 1 мая 2026 года, могут использовать их до 30 июня 2026 года.

