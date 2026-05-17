Работодатели чаще нанимают работников 50+: где больше всего вакансий
Миграция и мобилизация украинцев вызвали кадровый дефицит на украинском рынке труда. Поэтому работодатели все чаще привлекают кандидатов в возрасте 50+. Наибольший спрос на работников постарше фиксируют в производственной сфере, медицине, образовании, сельском хозяйстве и торговле.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, пишет «Укринформ».
Где самый сильный спрос на старших работников
Больше всего работодателей, готовых нанимать кандидатов в возрасте 50+, сейчас сосредоточены в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Наиболее востребованы кандидаты постарше в следующих сферах:
- перерабатывающая промышленность;
- образование;
- здравоохранение;
- социальная помощь;
- агросектор;
- оптовая и разрабатывающая торговля.
Особенно высокий спрос наблюдается на инженеров, технологов, электриков, слесарей, операторов станков, агрономов, опытных врачей и фармацевтов.
Значительный спрос также фиксируется в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, где критически важны опыт и знание систем.
Кроме того, работников 50+ все чаще привлекают к наставничеству и передаче профессионального опыта младшим специалистам.
«Работодатели все больше ценят эмоциональную стабильность, ответственность, лояльность компании и практический опыт работников старшего возраста. Для многих сфер именно эти качества становятся критически важными в условиях кадрового дефицита», — отметила Жовтяк.
Возрастная дискриминация
Несмотря на растущий спрос на старших работников, проблема возрастной дискриминации на рынке труда полностью не исчезла.
В службе занятости отмечают, что работодатели редко прямо отказывают из-за возраста, однако кандидаты часто сталкиваются с формулировками о «чрезмерной квалификации» или «несоответствии корпоративной культуре».
Одним из главных барьеров для людей 50+ также остаются стереотипы по «цифровому разрыву» и низкой адаптивности. Однако компании, которые внедряют программы переобучения, обычно демонстрируют более высокую готовность к найму.
В то же время государственные программы переобучения и компенсации работодателям постепенно стимулируют бизнес активнее трудоустраивать работников старшего возраста.
