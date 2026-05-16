Как родителям защитить финансы детей в смартфоне Сегодня 12:13 — Личные финансы

Современные дети начинают пользоваться смартфонами и цифровыми сервисами, прежде чем успевают понять ценность денег. Эксперты советуют родителям не только контролировать расходы ребенка, но постепенно формировать навыки финансовой грамотности и безопасного пользования банковскими инструментами.

Зачем ребенку банковская карта

Детская банковская карта — это удобный инструмент, который может стать альтернативой карманным деньгам и помочь ребенку научиться ответственно относиться к расходам.

Обычно такая карта оформляется с согласия родителей и является дополнительной к их счету.

Как защитить финансы ребенка в цифровой среде

Эксперты отмечают, дети могут быть доверчивы, поэтому следует обязательно регулярно разговаривать о безопасности в смартфоне. Даже одна случайная покупка или переход по мошеннической ссылке может стоить денег.

Родителям советуют устанавливать лимиты на расходы, онлайн-покупки и снятие наличных денег. Это поможет защитить деньги в случае неосторожных действий или мошенничества.

Для дополнительной безопасности следует подключить мобильный банкинг и оповещения об операциях, чтобы в режиме реального времени отслеживать движение средств и быстро замечать подозрительную активность.

Научите детей создавать сложные и уникальные пароли для банковских приложений. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать биометрию или графический ключ.

Подчеркните, что никогда нельзя передавать данные карты и отправлять ее фото в Интернет посторонним людям, даже если они представляются работниками банка.

