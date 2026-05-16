Как родителям защитить финансы детей в смартфоне

Современные дети начинают пользоваться смартфонами и цифровыми сервисами, прежде чем успевают понять ценность денег. Эксперты советуют родителям не только контролировать расходы ребенка, но постепенно формировать навыки финансовой грамотности и безопасного пользования банковскими инструментами.
Зачем ребенку банковская карта

Детская банковская карта — это удобный инструмент, который может стать альтернативой карманным деньгам и помочь ребенку научиться ответственно относиться к расходам.
Обычно такая карта оформляется с согласия родителей и является дополнительной к их счету.

Как защитить финансы ребенка в цифровой среде

Эксперты отмечают, дети могут быть доверчивы, поэтому следует обязательно регулярно разговаривать о безопасности в смартфоне. Даже одна случайная покупка или переход по мошеннической ссылке может стоить денег.
Родителям советуют устанавливать лимиты на расходы, онлайн-покупки и снятие наличных денег. Это поможет защитить деньги в случае неосторожных действий или мошенничества.
Для дополнительной безопасности следует подключить мобильный банкинг и оповещения об операциях, чтобы в режиме реального времени отслеживать движение средств и быстро замечать подозрительную активность.
Научите детей создавать сложные и уникальные пароли для банковских приложений. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать биометрию или графический ключ.
Подчеркните, что никогда нельзя передавать данные карты и отправлять ее фото в Интернет посторонним людям, даже если они представляются работниками банка.

Дети и деньгиПерсональные финансыФинансовые лайфхаки
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
