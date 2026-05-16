Как родителям защитить финансы детей в смартфоне
Современные дети начинают пользоваться смартфонами и цифровыми сервисами, прежде чем успевают понять ценность денег. Эксперты советуют родителям не только контролировать расходы ребенка, но постепенно формировать навыки финансовой грамотности и безопасного пользования банковскими инструментами.
Об этом пишет «Финкульт».
Зачем ребенку банковская карта
Детская банковская карта — это удобный инструмент, который может стать альтернативой карманным деньгам и помочь ребенку научиться ответственно относиться к расходам.
Обычно такая карта оформляется с согласия родителей и является дополнительной к их счету.
Как защитить финансы ребенка в цифровой среде
Эксперты отмечают, дети могут быть доверчивы, поэтому следует обязательно регулярно разговаривать о безопасности в смартфоне. Даже одна случайная покупка или переход по мошеннической ссылке может стоить денег.
Родителям советуют устанавливать лимиты на расходы, онлайн-покупки и снятие наличных денег. Это поможет защитить деньги в случае неосторожных действий или мошенничества.
Для дополнительной безопасности следует подключить мобильный банкинг и оповещения об операциях, чтобы в режиме реального времени отслеживать движение средств и быстро замечать подозрительную активность.
Научите детей создавать сложные и уникальные пароли для банковских приложений. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать биометрию или графический ключ.
Подчеркните, что никогда нельзя передавать данные карты и отправлять ее фото в Интернет посторонним людям, даже если они представляются работниками банка.
📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине запускают спецсчет для «детских выплат»
В Нацбанке прогнозируют рост зарплат украинцев
Сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку
Куда уезжают на пенсию немцы: свежая статистика
Не все надбавки к пенсии начисляются автоматически: какие нужно оформлять самостоятельно
В Украине выросли зарплаты врачей: сколько теперь получают медики