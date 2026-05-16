Сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку

Личные финансы
Сколько денег нужно откладывать с каждой зарплаты
Первым шагом для человека, не имеющего финансовой подушки, должно стать создание резервного фонда. Как только появляется мнение о сбережениях, именно этот фонд должен быть в приоритете.
Такой совет дала финансовый планер инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью «РБК-Украина».

Исследование собственного бюджета

Эксперт отметила — для того, чтобы начать откладывать деньги, необходимо проанализировать свои финансовые потоки:
  • Ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов.
  • Оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов.
  • Мелкие шаги: начинать можно даже с 1−5% дохода, постепенно увеличивая эту долю.

Сколько откладывать, чтобы не ощущать дискомфорта

По словам Мошковской, психологически комфортной нормой считается 10% любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, вне зависимости от размера заработка.
«Золотое правило — откладывать не менее 10% из любого своего дохода. Психологически люди почти не чувствуют этой суммы», — пояснила она.

Эффективность против комфорта

Хотя 10% - это безопасный старт, для быстрого достижения значимых финансовых целей этого может быть маловато.
Специалист советует ориентироваться на следующие показатели:
  • Для комфорта: 10%.
  • Для эффективного капитала: 20−30%, а в отдельных случаях — до 40%.
Скорость заслуги денежной свободы напрямую зависит от выбранного процента. Выбор стоит между текущим уровнем потребления и долгосрочными целями.

Где украинцам выгоднее держать сбережения в 2026 году

Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на ожидаемое умеренное удешевление гривны до 45 гривен за доллар до конца года, гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются выгоднее валютных депозитов. Причины — более высокая доходность и отсутствие налогообложения.
Среди инструментов хранения средств экономист выделяет:
  • ОВГЗ — наиболее привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;
  • Банковские депозиты — удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;
  • Инвестиционные фонды дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогом;
  • Золото может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической «безопасной гавани».
По материалам:
РБК-Україна
Персональные финансы
