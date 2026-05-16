Сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку

Первым шагом для человека, не имеющего финансовой подушки, должно стать создание резервного фонда. Как только появляется мнение о сбережениях, именно этот фонд должен быть в приоритете.

Такой совет дала финансовый планер инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью «РБК-Украина».

Исследование собственного бюджета

Эксперт отметила — для того, чтобы начать откладывать деньги, необходимо проанализировать свои финансовые потоки:

Ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов.

Оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов.

Мелкие шаги: начинать можно даже с 1−5% дохода, постепенно увеличивая эту долю.

Сколько откладывать, чтобы не ощущать дискомфорта

По словам Мошковской, психологически комфортной нормой считается 10% любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, вне зависимости от размера заработка.

«Золотое правило — откладывать не менее 10% из любого своего дохода. Психологически люди почти не чувствуют этой суммы», — пояснила она.

Эффективность против комфорта

Хотя 10% - это безопасный старт, для быстрого достижения значимых финансовых целей этого может быть маловато.

Специалист советует ориентироваться на следующие показатели:

Для комфорта: 10%.

Для эффективного капитала: 20−30%, а в отдельных случаях — до 40%.

Скорость заслуги денежной свободы напрямую зависит от выбранного процента. Выбор стоит между текущим уровнем потребления и долгосрочными целями.

Где украинцам выгоднее держать сбережения в 2026 году

Ранее Finance.ua писал , что, несмотря на ожидаемое умеренное удешевление гривны до 45 гривен за доллар до конца года, гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются выгоднее валютных депозитов. Причины — более высокая доходность и отсутствие налогообложения.

Среди инструментов хранения средств экономист выделяет:

ОВГЗ — наиболее привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;

Банковские депозиты — удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;

Инвестиционные фонды дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогом;

Золото может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической «безопасной гавани».

