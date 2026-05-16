Сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку
Исследование собственного бюджета
- Ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов.
- Оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов.
- Мелкие шаги: начинать можно даже с 1−5% дохода, постепенно увеличивая эту долю.
Сколько откладывать, чтобы не ощущать дискомфорта
Эффективность против комфорта
- Для комфорта: 10%.
- Для эффективного капитала: 20−30%, а в отдельных случаях — до 40%.
Где украинцам выгоднее держать сбережения в 2026 году
- ОВГЗ — наиболее привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;
- Банковские депозиты — удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;
- Инвестиционные фонды дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогом;
- Золото может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической «безопасной гавани».
