В Нацбанке прогнозируют рост зарплат украинцев

Нехватка квалифицированных кадров заставляет работодателей повышать зарплаты
В Украине сохраняется тенденция к росту реальных зарплат, а уровень безработицы будет постепенно снижаться. Главной причиной такого тренда остается дефицит квалифицированных работников, из-за которого работодатели вынуждены активнее конкурировать за кадры.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

Почему зарплаты в Украине растут

Как отмечает регулятор, несмотря на определенное улучшение ситуации на рынке труда в последние месяцы предприятия продолжают увеличивать затраты на оплату труда.
Это объясняется нехваткой квалифицированных работников, что заставляет работодателей конкурировать за кадры из-за повышения зарплат.
Прогнозируется, что в текущем году темпы роста реальных заработных плат составят 11,6%.
В следующие два года рост зарплат продолжится, но более медленными темпами: 7,1% в 2027-м и 5,8% в 2028 году.

Что будет с безработицей

Также в Нацбанке прогнозируют дальнейшее постепенное понижение безработицы в Украине.
Этому будут способствовать адаптация бизнеса к условиям войны, возврат части украинцев на рынок труда, рост спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, а также восстановление отдельных секторов экономики.
Отмечается, что безработица в 2026 году снизится до 10%, а в последующие годы составит около 9%.
Ранее Finance.ua писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 гривна и Киевской области — 29 997 гривен. Самые низкие показатели зафиксированы в Кировоградской области — 21 375 гривен, а также в Черновицкой области — 21 453 грн.
