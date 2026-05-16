В Украине запускают спецсчет для «детских выплат»

Соцвыплаты для родителей переводят на новую систему

Правительство упрощает механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Картки». Также расширяется список доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какие выплаты будут поступать на «Дія.Картку»

Все начисления будут поступать на единый счет по всем видам целевых пособий:

компенсация за «Пакунок малюка»;

помощь по уходу за ребенком до одного года;

єЯсла;

Пакунок школяра.

Специальный счет «Дія.Картка» можно будет открыть еще до подачи заявления — в приложении избранного банка.

Свириденко объяснила, если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или єЯсла — в ЦНАПе, территориальной общине или органе Пенсионного фонда — Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет «Дія.Картка» за считанные секунды.

Если же человек не открыл спецсчет «Дія.Картка» заранее, при подаче заявления Единая система сформирует QR-код. За ним можно будет быстро перейти к открытию «Дія.Картки», завершить подачу заявления и получить выплату значительно быстрее.

По словам Свириденко, желающие получать средства не на спецсчет «Дія.Картка», а через Сбербанк — такие счета будут создаваться после обращения в ЦНАП/тергромаде/органе ПФУ — по уже существующему механизму.

«О возможности открытия спецсчета „Дія.Картки“ будет в ближайшее время проинформировано. Открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и дальше будут находить средства», — добавила премьер-министр.

