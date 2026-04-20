Долги по пенсии: что делать, если ПФУ не платит Сегодня 19:04 — Личные финансы

Пенсионерка считает выплаты

Пенсионеры, выигравшие суды против Пенсионного фонда Украины, часто сталкиваются с новой проблемой — фактическим невыполнением решений. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, что делать в таких случаях.

Специалисты говорят: несмотря на перерасчет пенсии задолженность за предыдущие периоды может не выплачиваться месяцами или даже годами. В таких случаях важно понимать, как действовать дальше и какие механизмы реально работают.

Почему возникает задолженность

Причины невыплаты средств могут быть разные, но чаще всего это:

неверный расчет пенсии;

отказ в назначении или перерасчете, который отменяет суд;

невыплата недополученной пенсии за умершего пенсионера;

частичное или полное неисполнение судебного решения.

В каждом случае ситуация индивидуальная, однако алгоритм действий после получения решения суда преимущественно «универсальный».

Что делать после решения суда

Если суд принял решение в пользу пенсионера, но ПФУ не выплачивает задолженность, следует действовать поэтапно.

Шаг 1. Прежде всего, необходимо получить исполнительное письмо в суде первой инстанции.

Шаг 2. После этого следует обратиться в государственную исполнительную службу с заявлением об открытии исполнительного производства.

Впрочем, на практике даже после этого деньги не всегда приходят быстро. Основная причина — отсутствие достаточного финансирования. Пенсионный фонд не имеет собственных ресурсов для единовременного погашения долгов и зависит от бюджетных поступлений.

Как действовать, если выплат нет

В случае задержки выплат важно не останавливаться на первом этапе:

контролировать ход исполнительного производства по запросам;

при необходимости обжаловать бездействие исполнителя;

обращаться в суд о признании бездействия ПФУ противоправным;

инициировать установление судебного контроля за исполнением решения.

Следует учитывать, что жалобы на исполнительную службу не принесут результата, если причина задержки — именно отсутствие финансирования.

Как происходят выплаты сейчас

В 2025 году правительство ввело специальный порядок выплат по решениям судов. Согласно ему, задолженность погашается постепенно — частями в зависимости от имеющихся бюджетных средств.

При этом действует принцип очередности: выплаты производятся по дате вступления решения суда в законную силу. Это значит, что даже после прохождения всех процедур деньги не выплачиваются сразу.

Как отслеживать состояние исполнения судебного решения

Контролировать ситуацию можно самостоятельно через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Там доступна информация о:

назначении и перерасчете пенсии;

начисленных суммах;

статусе обращений;

исполнении судебных решений.

Что планируют изменить

Как отмечают юристы, обсуждается новый порядок выплат по судебным решениям. Среди предложений — введение полного электронного учета, открытого доступа к информации о начислениях и финансировании, а также перенесение невыплаченных сумм на следующие бюджетные периоды.

Ожидается, что это сделает процесс более прозрачным, однако ключевая проблема — ограниченность бюджетных ресурсов — пока остается нерешенной.

Ранее мы сообщали , что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда, направили 60,3 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.