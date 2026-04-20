Копирайтеры, операторы и промоутеры: на какие должности самая высокая конкуренция и какие зарплаты предлагают

Личные финансы
Копирайтеры и операторы чатов бьют рекорды по популярности
В марте 2026 года самый высокий уровень конкуренции среди соискателей был зафиксирован на должностях, связанных с коммуникациями, онлайн-обслуживанием и текстами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

ТОП-3 самых востребованных вакансий

Нынешний рейтинг демонстрирует доминирование онлайн-сферы:
  • копирайтер, 79 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 24 500 грн;
  • оператор чата, 55 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 26 000 грн;
  • менеджер интернет-магазина, 42 отклика на 1 объявление, медианная зарплата 22 500 грн.
По сравнению с мартом 2025 года перечень востребованных вакансий несколько изменился, однако не существенно: в прошлом году в «топе» были также должности, связанные с коммуникациями и онлайн-обслуживанием. На 1-м месте была вакансия менеджера интернет магазина, на 2-м — SMM-менеджера, а на 3-м — упаковщика. Копирайтер, который в марте 2026 года лидирует по количеству откликов на 1 объявление, в 2025 году был на 4-м месте.

Другие популярные профессии

Высокую активность искателей в марте 2026 года наблюдали в категории «Начало карьеры», где размещают вакансии для кандидатов без опыта, студентов. Показатель составил 23 отклика на 1 объявление при медианной зарплате 24 700 грн.
Также кандидаты активно откликались на должности в категории рекламы и дизайна. В марте 2026 года было 17 откликов на 1 объявление с вакансией промоутера (15 000 грн), 15 откликов — на вакансию контент-менеджера (20 000 грн), 14 откликов — на SMM-менеджера (22 500 грн).
В перечень других популярных среди украинцев вакансий также вошли упаковщик (17 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 22 500 грн), администратор (14 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 20 150 грн). Активность в 13 откликов на 1 объявление фиксировали на должности репетитора (20 000 грн), разнорабочего в строительстве (25 375 грн), диспетчера (22 500 грн).
«Видим, что конкуренция за вакансии с возможностью удаленной работы продолжает расти: именно поэтому лидируют копирайтинг, чат-поддержка и e-commerce. В то же время уровень зарплат в этих категориях — 20−25 тыс. грн, а еще в прошлом году он не превышал 20 тыс. грн», — подытожили аналитики исследования.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, как менялся реальный уровень жизни украинцев в течение 35 лет, и какие экономические штормы мы пережили — от гиперинфляции 90-х до вызовов полномасштабной войны.
НБУ также отмечал, что дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это приводит к дальнейшему стремительному росту заработных плат. Быстрый рост номинальных зарплат зафиксирован в бюджетном секторе, в том числе в образовании (31,1%) и государственном управлении и обороне (16,7%). В перерабатывающей промышленности наибольший рост произошел в отраслях, связанных с ВПК, в том числе в производстве транспортных средств (39,3%).
Алена Листунова
