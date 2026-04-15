Каждый четвертый пенсионер в Украине получает менее 4000 грн в месяц (инфографика) Сегодня 14:06 — Личные финансы

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине насчитывается 10,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7 236,49 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Распределение численности пенсионеров, Инфографика: www.pfu.gov.ua

Работающих пенсионеров сейчас 2,8 млн человек и средняя пенсия у них — 7 904,38 грн.

Структура выплат по видам пенсий

Подавляющее большинство граждан получают выплаты по возрасту. Общее распределение выглядит следующим образом:

по возрасту — 72,50%;

по инвалидности — 14,86%;

в случае потери кормильца — 7,04%;

по выслуге лет — 5,05%;

социальные пенсии — 0,51%;

пожизненное содержание судей — 0,04%.

Структура выплат по размерам

В частности, за год доля пенсионеров с выплатами более 10 000 грн. выросла с 14,51% до 18,55%.

Наиболее массовой категорией стали получатели пенсий в диапазоне от 5001 до 10000 грн — их доля за год увеличилась с 28,92% до 36,46%.

Количество лиц, получающих минимальные выплаты до 3 000 грн, сейчас составляет 3,43%.

Пенсию от 3000 до 4000 грн получает 24,23% по состоянию на 1 апреля против 32,33% на эту же дату прошлого года.

От 4000 до 5000 грн получают выплаты 17,33% пенсионеров.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что страховой стаж учитывается только при условии уплаты страховых взносов. Поэтому важно проверять, платит ли работодатель соответствующие взносы, а также выяснить, вся ли информация о трудовых отношениях оцифрована и есть в Реестре застрахованных лиц.

