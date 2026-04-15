Работодатели в ЕС не смогут запрещать сотрудникам обсуждать свои зарплаты: новая директива об оплате труда Сегодня 17:01 — Личные финансы

Европейский Союз вводит новые правила, обеспечивающие равную оплату труда для мужчин и женщин на одинаковых должностях. Ожидается, что это расширит права работников и повлияет на рынок труда в Европе.

Об этом пишет Ausnews.de.

Сейчас в ЕС женщины в среднем получают на 11% меньше мужчин за аналогичную работу. Разница в пенсиях еще больше — примерно 25%. Для сокращения этого разрыва ЕС принял директиву о прозрачности оплаты труда.

Кого касаются новые правила

Новые требования распространяются на всех работников, работающих по трудовому договору, в том числе на сотрудников с неполной занятостью и стажеров. В то же время они не применяются к фрилансерам и подрядчикам.

Директива обязательна для всех работодателей в ЕС как для крупного бизнеса, так и для малого, государственного и частного секторов.

Что изменится для работников и работодателей

Работодатели обязаны обеспечить прозрачность процесса найма и оплаты труда. В частности:

названия и описания вакансий должны быть гендерно-нейтральными;

работодатель обязан указывать начальную зарплату или ее диапазон еще до собеседования;

запрещается спрашивать у кандидатов об их предыдущей зарплате;

работникам не могут запрещать обсуждать оплату труда между собой.

Работники также получат право узнавать средний уровень зарплат мужчин и женщин на аналогичных должностях, а также критерии формирования оплаты и повышений.

В случае обнаружения дискриминации работник сможет потребовать компенсацию, в частности, за недополученные бонусы и льготы.

Директива впервые учитывает так называемую перекрестную дискриминацию — ситуацию, когда человек испытывает неравное отношение одновременно по нескольким признакам, например по полу и инвалидности или этническим происхождением.

Компании обяжут регулярно отчитываться о разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Эти требования также распространяются на иностранные компании, если в странах ЕС в них работает более 100 человек.

Если разрыв в зарплатах превышает 5% и нет объективного объяснения, компании придется вместе с представителями работников анализировать ситуацию и принимать меры. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы и санкции.

Сроки внедрения

Страны ЕС должны имплементировать директиву в национальное законодательство до 7 июня 2026 года.

В ряде стран, в частности, в Австрии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании, уже действуют нормы относительно равной оплаты труда, однако их нужно адаптировать к новым требованиям.

В то же время, темпы внедрения различаются: часть стран планирует выполнить требования вовремя, другие могут не уложиться в определенные сроки.

Отдельная позиция в Швеции, ранее выступившая против директивы, отмечая, что вопросы оплаты труда там традиционно регулируются из-за коллективных договоров.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2026 году около 12,8 млн работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату. Самую маленькую «минималку» получат в Болгарии, а самую высокую — в Люксембурге. Среди стран, претендующих на вступление в ЕС, самые низкие показатели у Украины и Молдовы.

