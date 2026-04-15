«Укрпочта» снизила тарифы на доставку документов

«Укрпочта» обновила услуги по пересылке документов и снизила тарифы. Новые продукты ориентированы на государственные учреждения, юристов, суды, нотариусов и других пользователей, которым важна надежная доставка официальных бумаг.
Об этом говорится в сообщении генерального директора компании Игоря Смелянского.
Новые форматы доставки документов
Компания ввела два отдельных продукта в зависимости от потребностей клиентов.
Первый — «Укрпочта Документ» — предусматривает доставку в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн. по Украине. При необходимости можно дополнительно заказать курьерскую доставку по адресу.