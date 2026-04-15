«Укрпочта» снизила тарифы на доставку документов

Конверт с документами

«Укрпочта» обновила услуги по пересылке документов и снизила тарифы. Новые продукты ориентированы на государственные учреждения, юристов, суды, нотариусов и других пользователей, которым важна надежная доставка официальных бумаг.

Об этом говорится в сообщении генерального директора компании Игоря Смелянского.

Новые форматы доставки документов

Компания ввела два отдельных продукта в зависимости от потребностей клиентов.

Первый — «Укрпочта Документ» — предусматривает доставку в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн. по Украине. При необходимости можно дополнительно заказать курьерскую доставку по адресу.

Второе — «Письмо с описанием вложения» — предназначено для отправок с проверкой содержимого и вручением непосредственно получателю по адресу. Стоимость такой услуги снизилась до 72 грн (было 126 грн).

Как изменилась тарификация

Обновлен также подход к формированию стоимости «Письма с описанием вложения». Теперь тариф состоит из нескольких компонентов:

базовая оплата за вес — от 48 грн;

оформление описания вложения — 24 грн онлайн или 48 грн в отделении;

сообщение о вручении: электронное — 24 грн; бумажное — 48 грн.

В тариф уже включена страховка на сумму до 500 грн. и SMS-информирование. За дополнительную плату 24 грн. лимит страхования можно увеличить до 5 тыс. грн.

