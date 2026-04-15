Можно ли ФЛП платить бизнес-картой за личные расходы: разъяснение

Для распределения личных и бизнес расходов целесообразно переводить средства со счета ФЛП на личный счет
Физическое лицо-предприниматель может использовать бизнес-карту для собственных нужд при условии, что предприниматель уплатил налоги и не имеет задолженности.
Об этом сообщает налоговый консультант Михаил Смокович со ссылкой на уведомление Государственной налоговой службы.

Спорные вопросы

В то же время у предпринимателей и бухгалтеров возникает ряд вопросов относительно таких расходов. В частности, налоговая служба рекомендует подавать приложение 4ДФ при осуществлении расходов со счета ФЛП. Однако прямая норма об этом в законодательстве отсутствует, что подтвердил ранее Верховный Суд.
Что касается покупки товаров, например алкоголя или продукции на зарубежных сайтах, это может рассматриваться как операции с подакцизными товарами или импорт. В то же время, такой статус возможен только в случае дальнейшей продажи, а не покупки для собственного использования.
Кроме того, не допускаются расчеты картой ФЛП с другим ФЛП первой группы, поскольку он не имеет права предоставлять услуги или продавать товары другим предпринимателям. Формально расчет в таком случае производится от имени физического лица — владельца карты.
Отдельно отмечается, что в случае возврата средств за товар, оплаченный бизнес-картой, такая операция не считается доходом ФЛП.
В то же время, для многих действительно может быть удобно делить расходы и средства на собственные и бизнесовые. Так что можно переводить деньги на личный счет и дальше их использовать на свои нужды и расчеты.

Что нельзя делать с карты ФЛП

Для распределения личных и бизнес расходов целесообразно переводить средства со счета ФЛП на личный счет, после чего использовать их для собственных нужд.
По словам консультанта, с карты ФЛП нельзя перечислять средства другим физическим лицам, если они не являются работниками или если с ними не заключен гражданско-правовой договор.
Счет ФЛП является основным безналичным инструментом для получения средств от клиентов, в частности, через эквайринг и другие платежи. С него производятся расчеты с контрагентами, уплата налогов и переводы на личные счета.
Бизнес-карта обеспечивает доступ к средствам на этом счете и используется для оплат в торговых сетях, интернете, на АЗС, в заведениях питания, а также для снятия наличных денег в банкоматах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине было зарегистрировано 1 801 587 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 1 563 733 юридических лица.
