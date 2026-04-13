ФЛП и безналичные расчеты: что могут предложить банки весной 2026 года

Для каждого ФЛП, работающего в сфере торговли или предоставления услуг, возникает вопрос: как организовать оплату от клиентов, желательно без привлечения к процессу оплаты работников фирмы. В зависимости от того, как быстро и своевременно поступает оплата за продукты либо сервисы, зависит деятельность, удачное функционирование ФЛП.

Существуют различные способы для ФЛП получить оплату за товар или услугу:

банковский перевод по реквизитам (IBAN);

P2P-переводы с карты на карту;

оплата по QR-коду;

оплата по ссылке в мессенджере;

оплата картой через классический POS-терминал;

оплата картой через «терминал в смартфоне» Tap to Phone;

интернет-эквайринг (оплата картой на сайте); - Apple Pay/Google Pay при оплате на сайте продавца.

Самым популярным вариантом среди всех ФЛП различных направлений деятельности является получение платежей по реквизитам на расчетный счет-ФЛП. Например, в àбанк комиссия за прием подобных платежей отсутствует.

Безналичные расчеты для ФЛП от àбанк

ФЛП, активно ведущие бизнес и имеющие различные рынки продаж — стационарные магазины или онлайн, редко ограничиваются только одним способом приема оплат.

Обычно ФЛП сочетают:

банковский перевод по реквизитам (IBAN);

оплата картой через POS-терминал или терминал в смартфоне (Tap to Phone);

интернет-эквайринг или оплату через QR-код (онлайн-оплата картой).

Использование различных способов приема оплаты позволяет существенно увеличить клиентскую базу.

Если у ФЛП есть магазин (независимо от его размера), для него на первое место выходит торговый эквайринг.

Торговый эквайринг — это услуга, позволяющая принимать к оплате все типы карт платежных систем Visa, MasterCard, «Простір», в том числе с использованием Apple Pay и Google Pay. В настоящее время расчеты картой стали очень распространенным способом оплаты для многих покупателей, поэтому без эквайринга любая торговая точка или интернет-магазин просто теряет клиентов.

Самым распространенным вариантом приема оплаты в торговых точках является использование POS-терминала.

Классический POS-терминал — это отдельное физическое платежное устройство со встроенным чековым принтером, которое устанавливается в торговой точке, может интегрироваться с кассовой/компьютерной техникой и поддерживает прием карточек всеми способами — чип, магнитная полоса или NFC, то есть бесконтактная оплата.

Сегодня банки предлагают клиентам современные POS-терминалы известных мировых производителей, работающих под операционной системой Android.

Классический POS-терминал обычно используется в стационарных точках продаж, где имеется значительный поток сделок. Это самый распространенный вид терминала. Например, в àбанк 88,5% клиентов используют именно обычный POS-терминал.

POS-терминал часто используется совместно с кассовым интегратором, объединяющим учетную систему с программным регистратором расчетных операций (пРРО). Банки предлагают клиентам интеграцию с разными программными комплексами:

PayKit;

Cashalot;

CheckBox;

SM-POS;

СмартКаса;

ВчасноКаса и другие.

Стоимость использования в работе POS-терминала для клиента-ФЛП зависит от каждого конкретного банка.

Например, в ПриватБанк стоимость торгового эквайринга составляет 1,3% процента от суммы сделки плюс 400 гривен ежемесячной платы за обслуживание. Однако при наличии стабильного объема операций от 100 тыс. гривен в месяц банк может индивидуально подойти к определению тарифа в случае обращения клиента.

Ощадбанк клиентам предлагают несколько разных тарифных планов. При этом ежемесячная плата за обслуживание может составлять (в зависимости от выбранного тарифного плана) от 400 до 1400 гривен в месяц. За превышение базового размера расчетов по операциям банк берет дополнительно 1,3% от суммы операций.

Если количество клиентов-покупателей в ФЛП невелико, иногда можно вместо классического POS-терминала использовать так называемый «терминал в смартфоне» (Tap to Phone). Это программное решение устанавливается на собственном смартфоне ФЛП с модулем NFC, позволяющим принимать бесконтактные платежи без использования отдельного оборудования и без возможности печати физического чека.

Терминал в смартфоне ориентирован на мобильный и преимущественно малый бизнес. В случае использования собственного устройства (смартфона) тариф на услугу обычно не содержит ежемесячной абонплаты (300−500 грн как в терминалах, предоставляемых банками), поэтому с точки зрения расходов «терминал в смартфоне» более экономичен.

Играет роль также размер комиссии банка по использованию в работе терминала в смартфоне. В ПриватБанк и monobank это будет стоить 1,3% от суммы операций. У àбанк — 1,2% от суммы операций для карт украинских банков. Это самый низкий тариф на банковском рынке для этой услуги. Приблизительно 10,5% клиентов àбанк-ФЛП пользуются услугой «терминал в смартфоне».

Еще одним удобным способом расчетов для ФЛП является так называемый QR-эквайринг, который позволяет принимать оплату сканированием QR-кода или дистанционно через ссылку (без NFC) с карт любых банков платежных систем Visa, MasterCard, «Простір», а также Apple Pay и Google Pay. Внедрение QR-кода как способа оплаты позволяет ФЛП значительно упростить процесс приема платежей от населения и повысить удобство для клиентов.

Для использования QR-эквайрингом требуется только смартфон с установленным программным обеспечением. Вместе с этим зачисление средств на счет ФЛП происходит уже к утру следующего дня.

Преимущества использования QR-кода для оплаты:

Простота и быстрота оплаты. Клиенту достаточно засканировать QR-код — все реквизиты подтягиваются автоматически, что уменьшает риск ошибок; Увеличение количества оплат. Удобный способ оплаты стимулирует клиентов чаще совершать платежи; Минимизация ошибок в реквизитах. Исключается ручной ввод данных, что снижает количество некорректных платежей; Ускорение обслуживания. Сокращается время проведения операции как для клиента, так и для сотрудника; Доступность 24/7. Клиенты могут производить оплату в любое время через мобильное приложение.

Комиссия за прием таких платежей в monobank составляет 1,3% от суммы со всех карт украинских банков и 2% с карт иностранных банков.

В àбанк плата за услугу QR-эквайринга составляет 1,2% от успешной операции с украинских карт и 2% с карт иностранных банков. Также взимается фиксированная ежемесячная абонентская плата с каждого терминала: 100 грн при объеме операций до 10 тыс. гривен/месяц и только 1 грн, если объем операций превышает 10 тыс. гривен/месяц.

Наконец, для увеличения объемов продаж многие компании переносят свой бизнес в интернет. Интернет-эквайринг приобретает все большую популярность не только среди крупных предприятий, но и среди ФЛП.

Поэтому для ФЛП остается только сделать правильный выбор, в каком банке открыть расчетный счет. Обо всем остальном позаботятся специалисты банка.

