Место для вашей рекламы

Какой банк выбрать ФЛП? Тройка лучших по версии FinAwards

78
Руководитель по медиапродажам Treeum Игорь Коркишко вручает награду «Лучший банк для клиентов ФЛП» заместителя председателя правления АО «Универсал Банк» Юлии Акуленко
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Награды получили и представители номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП».

ТОПовые банки для ФЛП и их условия

Замкнул тройку лидеров АО «Идея Банк». Условия для ФЛП:
  • открытие счета ФЛП бесплатное, ежемесячная абонплата составляет 200 грн, комиссия за счет без движения средств отсутствует;
  • безналичные платежи внутри банка не тарифицируются, 10 платежей за пределы банка включены в стоимость пакета, далее действует тариф 5 грн до 100 тыс. грн и 12 грн сверх этой суммы;
  • комиссия за снятие наличных составляет 1,2%, минимум 100 грн, зачисление наличных не предусмотрено;
  • переводы на личные карты не предоставляются, овердрафт отсутствует;
  • банк акцентирует на скорости сделок и возможности дистанционного кредитования бизнеса до 1 млн грн с минимальным пакетом документов.
ПУМБ получил серебро в номинации. В банке рассказали об условиях для предпринимателей:
  • обслуживание счета ФЛП в ПУМБ входит в пакетное предложение с абонплатой 150 грн в месяц;
  • открытие счета без дополнительной оплаты, плата за отсутствие движения средств не взимается;
  • в пакет включены 10 бесплатных безналичных платежей, далее комиссия составляет 3 грн за платеж до 100 тыс. грн и 12 грн сверх этой суммы;
  • снятие наличных тарифицируется по ставке 1%, зачислению наличных 0,2%, минимум 10 грн;
  • переводы на собственную карту без комиссии до 60 тыс. грн в месяц, свыше лимита — 0,35%. Овердрафт не предусмотрен;
  • счет открывается дистанционно через сайт банка с использованием Дії и электронной подписи, управление доступно онлайн.
Пальму первенства по результатам голосования получил monobank | Universal Bank. Клиенты отмечают следующие преимущества для ФЛП:
  • открытие и обслуживание счета ФЛП в monobank бесплатные, комиссии за безналичные платежи в пределах и за пределы банка не взимаются;
  • переводы на собственную карту в пределах банка также бесплатные, за пределы банка тарифицируются по правилам банков партнеров;
  • снятие наличных в Украине происходит с комиссией 0,9% от суммы, за границей 2%. Зачисление наличных бесплатно. Овердрафт не предоставляется;
  • управление счетом доступно через мобильное приложение, счет открывается дистанционно в один шаг для клиентов банка;
  • решение ориентировано на онлайн-работу ФЛП без отделений, с простым интерфейсом, быстрой поддержкой и минимальными затратами времени на банковские операции.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
