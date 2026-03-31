Какой банк выбрать ФЛП? Тройка лучших по версии FinAwards
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Награды получили и представители номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП».
ТОПовые банки для ФЛП и их условия
Замкнул тройку лидеров АО «Идея Банк». Условия для ФЛП:
- открытие счета ФЛП бесплатное, ежемесячная абонплата составляет 200 грн, комиссия за счет без движения средств отсутствует;
- безналичные платежи внутри банка не тарифицируются, 10 платежей за пределы банка включены в стоимость пакета, далее действует тариф 5 грн до 100 тыс. грн и 12 грн сверх этой суммы;
- комиссия за снятие наличных составляет 1,2%, минимум 100 грн, зачисление наличных не предусмотрено;
- переводы на личные карты не предоставляются, овердрафт отсутствует;
- банк акцентирует на скорости сделок и возможности дистанционного кредитования бизнеса до 1 млн грн с минимальным пакетом документов.
Руководитель по медиапродажам Treeum Игорь Коркишко вручает награду «Лучший банк для клиентов ФЛП» заместителя председателя правления АО «Универсал Банк» Юлии Акуленко
ПУМБ получил серебро в номинации. В банке рассказали об условиях для предпринимателей:
- обслуживание счета ФЛП в ПУМБ входит в пакетное предложение с абонплатой 150 грн в месяц;
- открытие счета без дополнительной оплаты, плата за отсутствие движения средств не взимается;
- в пакет включены 10 бесплатных безналичных платежей, далее комиссия составляет 3 грн за платеж до 100 тыс. грн и 12 грн сверх этой суммы;
- снятие наличных тарифицируется по ставке 1%, зачислению наличных 0,2%, минимум 10 грн;
- переводы на собственную карту без комиссии до 60 тыс. грн в месяц, свыше лимита — 0,35%. Овердрафт не предусмотрен;
- счет открывается дистанционно через сайт банка с использованием Дії и электронной подписи, управление доступно онлайн.
Пальму первенства по результатам голосования получил monobank | Universal Bank. Клиенты отмечают следующие преимущества для ФЛП:
- открытие и обслуживание счета ФЛП в monobank бесплатные, комиссии за безналичные платежи в пределах и за пределы банка не взимаются;
- переводы на собственную карту в пределах банка также бесплатные, за пределы банка тарифицируются по правилам банков партнеров;
- снятие наличных в Украине происходит с комиссией 0,9% от суммы, за границей 2%. Зачисление наличных бесплатно. Овердрафт не предоставляется;
- управление счетом доступно через мобильное приложение, счет открывается дистанционно в один шаг для клиентов банка;
- решение ориентировано на онлайн-работу ФЛП без отделений, с простым интерфейсом, быстрой поддержкой и минимальными затратами времени на банковские операции.
Поделиться новостью
