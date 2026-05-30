В НАПК сообщили о снижении уровня пораженности коррупцией в Украине за 18 лет

Калмыков объясняет, уровень пораженности коррупцией определяется так называемым реальным коррупционным опытом граждан.
По его словам, 17−18 лет назад с коррупцией сталкивались около 67−68% украинцев, тогда как в 2025—2026 годах этот показатель снизился до 18,2%.
«То есть общий уровень пораженности коррупцией снизился почти в четыре раза, если быть точным — в 3,7», — заявил замглавы НАПК.
Что повлияло на снижение уровня коррупции
Ключевую роль в уменьшении коррупции сыграли системные отраслевые реформы, позволяющие иметь устойчивый антикоррупционный эффект. В частности, речь идет об изменениях в здравоохранении, образовании, правоохранительной сфере, а также развитие системы ЦПАУ и сервисных центров.
Вторым фактором снижения уровня коррупции является системное улучшение ситуации с системой правовластия — функционирование органов правосудия и постепенное развитие публичного управления.
Калмыков уточнил, что речь идет о реформировании общего законодательства о государственной службе, о внедрении ряда важных институтов.
Третий фактор — создание общей системы предотвращения и противодействия коррупции.
«Здесь мы имеем в виду все ключевые инструменты предотвращения и противодействия — систему антикоррупционных органов, включая Национальную полицию, прокуратуру, суды и т. д.», — заявил заместитель председателя НАПК.
Ранее Finance.ua писал, что за 4 месяца 2026 года коррупционерам было вынесено 814 судебных решений. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более 90% всех судебных решений касаются проблем с декларациями. Во всех делах в этом году нарушители отделались штрафами.
Также мы сообщали, что более половины украинцев считают коррупцию в органах власти большей угрозой для развития страны, чем полномасштабная война россии против Украины.