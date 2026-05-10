Украинцы считают коррупцию во власти большей угрозой, чем российскую агрессию Сегодня 10:07

Большинство украинцев считают коррупцию более весомой угрозой, чем войну

Более половины украинцев считают коррупцию в органах власти большей угрозой развитию страны, чем полномасштабная война россии против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Главные вызовы по мнению украинцев

В феврале 2026 года социологи КМИС попросили украинцев в открытой форме определить наибольшие вызовы для Украины.

Без предложенных вариантов 65% опрошенных в первую очередь упоминали о войне и связанных с ней проблемах. Еще 29% назвали среди ключевых угроз коррупцию.

Впрочем, в нынешнем опросе украинцам предложили выбрать только между двумя вариантами — коррупцией во власти и военной агрессией рф.

В таком формате 54% респондентов заявили, что именно коррупция представляет большую опасность для страны. В то же время, 39% считают главной угрозой российскую агрессию. Еще 7% затруднились с ответом.

Что украинцы считают большей угрозой для развития Украины, Инфографика: КМИС

По словам социологов, по сравнению с маем 2024 года стало меньше колеблющихся с ответом. И стало немного больше тех, кто выбирал оба содержательных ответа.

«Итак, как видим, если мы фокусируем внимание людей на двух классах проблем — война и коррупция — то в таком формате „побеждает“ коррупция», — отметили в КМИС.

До этого Finance.ua отмечал , что одной из наиболее коррумпированных сфер в Украине считают строительство и земельные отношения — ее назвали 31,8% опрошенных.

Кроме того, рискованной считают сферу правопорядка и противодействия преступности, а также учреждения высшего образования и здравоохранения. О коррупции в этих учреждениях заявили около 25% респондентов. В частности, если сравнивать с 2024 годом, на 4,3% уменьшилась доля коррупции в больницах.

Наименее коррумпированной, согласно исследованию, деятельность центров предоставления административных услуг.

