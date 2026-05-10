Как изменился спрос на ІТ-специалистов в апреле Сегодня 18:18

Сервис поиска работы для IT-специалистов Djinni сообщил, что в апреле активность рекрутеров на платформе несколько снизилась после мартовского пика, однако общий спрос на кандидатов остается выше, чем год назад.

В целом рекрутеры направили на Djinni 87,8 тыс. предложений, что на 8% меньше, чем в марте. В то же время, по сравнению с апрелем 2025 года, когда было зафиксировано 69 тыс. предложений, показатель вырос.

ТОП-5 категорий по количеству предложений:

Marketing — 14.4% (было 15%+);

Sales- 6.8% (было не более 7%);

Support — 6.8% (было 6.5%);

Python — 4% (было 4.3%);

Project Manager — 3.7% (было 4.3%).

Доля предложений для нетехнических специалистов остается стабильной — около 45%. В то же время уменьшается доля предложений для разработчиков.

Отмечается, что больше компаний активнее стали искать специалистов по направлениям Java, Data Analyst, DevOps и Data Engineer.

Зато снижение спроса зафиксировано в большинстве других категорий, больше всего среди Product Owner, Business Analyst и JavaScript-специалистов.

До этого Finance.ua отмечал , что более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.

