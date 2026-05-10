Какие модели авто по типу топлива чаще всего выбирают украинцы

Моторные предпочтения в апреле
В апреле авто с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковых автомобилей. Это больше, чем в прошлом году, когда их доля составляла 56%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Наибольшую долю продаж обеспечили бензиновые авто — им принадлежит 39% продаж новых авто (в прошлом году было 36%).
В то же время растет популярность гибридов: их доля увеличилась с 29% до 33%.
Дизельные автомобили охватили 19% продаж (против 20% в прошлом году).
Доля электромобилей снизилась с около 15% до 9%, а на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • дизельные — Renault Duster;
  • электро — BYD Leopard 3;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее Finance.ua писал, что в апреле украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 5% больше, чем в марте 2026 года. Бестселлером месяца стал Renault Duster.
