Какие модели авто по типу топлива чаще всего выбирают украинцы
В апреле авто с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковых автомобилей. Это больше, чем в прошлом году, когда их доля составляла 56%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Моторные предпочтения в апреле
Наибольшую долю продаж обеспечили бензиновые авто — им принадлежит 39% продаж новых авто (в прошлом году было 36%).
В то же время растет популярность гибридов: их доля увеличилась с 29% до 33%.
Дизельные автомобили охватили 19% продаж (против 20% в прошлом году).
Доля электромобилей снизилась с около 15% до 9%, а на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- дизельные — Renault Duster;
- электро — BYD Leopard 3;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее Finance.ua писал, что в апреле украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 5% больше, чем в марте 2026 года. Бестселлером месяца стал Renault Duster.
