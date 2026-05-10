Как восстановить утраченный номерной знак

Сколько стоит восстановить утраченный номерной знак
Фото: magnific
Из-за сильного ветра или дождя номер может оторваться от автомобиля, мопеда или грузовика. Если это случилось с вами, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и получить новый комплект. Управление транспортом без номера считается нарушением и может привести к административной ответственности.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Специалисты отмечают, что сервисные центры МВД не восстанавливают и не выдают дубликаты утраченных или поврежденных номерных знаков.
Водителю нужно обратиться в территориальное подразделение и перерегистрировать транспортное средство с получением нового комплекта номеров.
Для оформления услуги в ТСЦ МВД необходимо подготовить:
  • паспорт или ID-карту с подтверждением места регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.
Если номерные знаки были похищены, дополнительно нужно предоставить справку из полиции о потере или краже.
После этого владельцу выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства и новый комплект номерных знаков. По желанию можно получить свидетельство в электронной форме без изготовления его на бланке.

Сколько стоит услуга

Стоимость зависит от типа транспортного средства:
  • транспортные средства всех категорий или отдельных агрегатов — 1306 грн.: услуга — 350 грн., бланк свидетельства — 606 грн., номерной знак — 350 грн.
  • мототранспорт — 1109 грн: услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 606 грн, номерной знак — 153 грн. Также может быть начислена комиссия банка.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
