Как восстановить утраченный номерной знак Сегодня 13:14 — Технологии&Авто

Сколько стоит восстановить утраченный номерной знак, Фото: magnific

Из-за сильного ветра или дождя номер может оторваться от автомобиля, мопеда или грузовика. Если это случилось с вами, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и получить новый комплект. Управление транспортом без номера считается нарушением и может привести к административной ответственности.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Специалисты отмечают, что сервисные центры МВД не восстанавливают и не выдают дубликаты утраченных или поврежденных номерных знаков.

Водителю нужно обратиться в территориальное подразделение и перерегистрировать транспортное средство с получением нового комплекта номеров.

Для оформления услуги в ТСЦ МВД необходимо подготовить:

паспорт или ID-карту с подтверждением места регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если номерные знаки были похищены, дополнительно нужно предоставить справку из полиции о потере или краже.

После этого владельцу выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства и новый комплект номерных знаков. По желанию можно получить свидетельство в электронной форме без изготовления его на бланке.

Сколько стоит услуга

Стоимость зависит от типа транспортного средства:

транспортные средства всех категорий или отдельных агрегатов — 1306 грн.: услуга — 350 грн., бланк свидетельства — 606 грн., номерной знак — 350 грн.

услуга — 350 грн., бланк свидетельства — 606 грн., номерной знак — 350 грн. мототранспорт — 1109 грн: услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 606 грн, номерной знак — 153 грн. Также может быть начислена комиссия банка.

