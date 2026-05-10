Как восстановить утраченный номерной знак
Из-за сильного ветра или дождя номер может оторваться от автомобиля, мопеда или грузовика. Если это случилось с вами, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и получить новый комплект. Управление транспортом без номера считается нарушением и может привести к административной ответственности.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Специалисты отмечают, что сервисные центры МВД не восстанавливают и не выдают дубликаты утраченных или поврежденных номерных знаков.
Водителю нужно обратиться в территориальное подразделение и перерегистрировать транспортное средство с получением нового комплекта номеров.
Для оформления услуги в ТСЦ МВД необходимо подготовить:
- паспорт или ID-карту с подтверждением места регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Если номерные знаки были похищены, дополнительно нужно предоставить справку из полиции о потере или краже.
После этого владельцу выдается новое свидетельство о регистрации транспортного средства и новый комплект номерных знаков. По желанию можно получить свидетельство в электронной форме без изготовления его на бланке.
Сколько стоит услуга
Стоимость зависит от типа транспортного средства:
- транспортные средства всех категорий или отдельных агрегатов — 1306 грн.: услуга — 350 грн., бланк свидетельства — 606 грн., номерной знак — 350 грн.
- мототранспорт — 1109 грн: услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 606 грн, номерной знак — 153 грн. Также может быть начислена комиссия банка.
