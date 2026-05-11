Google представил смарт-браслет без дисплея (фото)

Устройство не имеет экрана, Фото: GSM Arena
Американская технологичная компания Google представила умный браслет без экрана Fitbit Air.
Об этом сообщает GSM Arena.

Технические характеристики и функционал

Fitbit Air отслеживает круглосуточно пульс, контролирует сердечный ритм, измеряет частоты сердечных сокращений в покое, вариабельности сердечного ритма, стадий и продолжительности сна.
Google заявляет, что устройство может работать без зарядки до недели. Браслет имеет функцию быстрой зарядки, поэтому вы можете получить полный день работы всего за пять минут на зарядном устройстве.
Fitbit Air работает с новым приложением Google Health, которое заменит приложение Fitbit, а впоследствии и приложение Google Fit.
Следует заметить, что у самого устройства нет экрана.
Fitbit Air совместим с операционными системами Android и iOS и доступен для предварительного заказа по цене $99,99.
Любая покупка включает в себя трехмесячную пробную версию подписки Google Health Premium.
