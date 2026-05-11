Chevrolet возродила знаменитую бюджетную модель в новом формате (фото)

Chevrolet Sonic 2026
Новый Chevrolet Sonic представили в Бразилии, ведь именно там его будут выпускать. Он выходит на рынок по цене от 129 990 реалов ($26 300).
Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.
Если раньше под названием Sonic в Америке продавали хорошо знакомый украинцам Chevrolet Aveo, то теперь это недорогой кроссовер В-класса. У него аркообразная крыша, рельефные боковины и выраженный пластиковый обвес. Фирменная разделенная радиаторная решетка Chevrolet сочетается с «двухуровневыми» фарами.
Chevrolet Sonic RS отличается спортивным стилем и получил глянцевый декор и чёрные колесные диски. Между тем именно на этой модели дебютировал обновленный логотип Chevrolet.
Размеры и салон

  • длина — 4230 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • высота — 1530 мм;
  • колесная база — 2550 мм.
В салоне на передней панели установили цифровой щиток приборов и 11-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 392 л.

Комплектация Chevrolet Sonic 2026

Базовая комплектация включает в себя 17-дюймовые диски, кондиционер, парктроник, камеру заднего вида и систему автоматического торможения.
У Chevrolet Sonic RS есть бесключевой доступ, парковочный автопилот, системы удержания в полосе движения, контроля «слепых» зон и управление дальним светом фар.
Новый Chevrolet Sonic дебютировал с 1,0-литровым турбомотором мощностью 115 л. с., работающим на бензине и этаноле. С 6-ступенчатой ​​автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 10 с и развивать 200 км/ч, а средний расход горючего — 6,7 л на 100 км.
По материалам:
Фокус
