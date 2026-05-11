Cloudflare сокращает около 20% штата, поскольку ИИ трансформирует рабочие процессы компании Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Компания Cloudflare заявила, что сократит более 1000 рабочих мест в рамках реструктуризации операционной деятельности на фоне быстрого внедрения инструментов искусственного интеллекта.

Компания, занимающаяся интернет-инфраструктурой и кибербезопасностью, планирует сократить более 1100 рабочих мест по всему миру. По состоянию на конец 2025 года в нем работали 5156 штатных сотрудников, сообщает Reuters.

Расходы, связанные с сокращением штата

Компания ожидает, что расходы, связанные с сокращением штата во втором квартале, составят от $140 до $150 млн.

В то же время Cloudflare ожидает, что доход во втором квартале будет составлять от $664 до $665 млн, что немного меньше оценки аналитиков в $665,3 млн (согласно данным, собранным LSEG). Скорректированная прибыль прогнозируется на уровне 27 центов на акцию, что соответствует ожиданиям.

Изменения в принципах работы команд

Генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс и соучредительница Мишель Затлин в обращении к сотрудникам заявили, что компания переосмысливает работу каждой команды и функции для деятельности в эпоху, которую они назвали «эрой агентного ИИ».

В Cloudflare заявили, что сокращение рабочих мест отображает пересмотр внутренних процессов и ролей, а не реакцию на производительность работников или краткосрочное финансовое давление.

В компании добавили, что их собственное использование ИИ выросло более чем в шесть раз за последние три месяца, что повлекло за собой серьезные изменения в принципах работы команд.

Акции компании упали примерно на 19% во время удлиненной торговой сессии, несмотря на лучшие ожидаемые результаты первого квартала.

