Gmail запустил ИИ-помощника, который будет писать письма в вашем стиле

Gmail AI Inbox расположился в боковом меню, под стандартной вкладкой "Входящие"
Google обновил ИИ-инструмент Help me write: теперь он сможет писать и отправлять письма из Gmail, подобные вашему стилю. Функция развертывается постепенно и параллельно с запуском вкладки AI Inbox на Android и iOS.
Об этом сообщает 9to5google.
В мобильном приложении Gmail AI Inbox размещался в боковом меню, под стандартной вкладкой «Входящие» — аналогично десктопу. В настоящее время раздел работает в бета-версии для подписчиков Google AI Ultra.
Параллельно пользователи смогут опробовать обновленный инструмент Help me write, который теперь якобы сможет создавать персональные письма от вашего имени и в вашем стиле на основе предыдущих сообщений. ИИ сможет подключаться к Gmail и Google Drive по запросу пользователя и будет автоматически использовать релевантный контент из сервисов для формирования черновика.
Варианты использования приложения

Google в анонсе предлагает следующие варианты использования:
  • ответы на запросы клиентов и партнеров;
  • отправка документов и материалов коллегам;
  • отчеты руководству о прогрессе, этапах и проблемах, связанных с проектом;
  • запросы о помощи внутри команды;
  • обмен фидбеком;
  • внутренние объявления и отчеты;
  • презентация новых проектов;
  • поиск партнерств;
  • коммуникация между учителями и родителями;
  • подготовка грантовых заявок.
Кроме подписчиков Google AI Ultra, обновление Help me write распространяется на тарифы AI Plus и Pro, а также Business Starter, Standard и Plus, Enterprise Starter, Standard и Plus наряду с Google AI Pro for Education.
По материалам:
mezha.media
