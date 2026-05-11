Gmail запустил ИИ-помощника, который будет писать письма в вашем стиле Сегодня 06:02 — Технологии&Авто

Gmail AI Inbox расположился в боковом меню, под стандартной вкладкой "Входящие"

Google обновил ИИ-инструмент Help me write: теперь он сможет писать и отправлять письма из Gmail, подобные вашему стилю. Функция развертывается постепенно и параллельно с запуском вкладки AI Inbox на Android и iOS.

Об этом сообщает 9to5google.

В мобильном приложении Gmail AI Inbox размещался в боковом меню, под стандартной вкладкой «Входящие» — аналогично десктопу. В настоящее время раздел работает в бета-версии для подписчиков Google AI Ultra.

Параллельно пользователи смогут опробовать обновленный инструмент Help me write, который теперь якобы сможет создавать персональные письма от вашего имени и в вашем стиле на основе предыдущих сообщений. ИИ сможет подключаться к Gmail и Google Drive по запросу пользователя и будет автоматически использовать релевантный контент из сервисов для формирования черновика.

Варианты использования приложения

Google в анонсе предлагает следующие варианты использования:

ответы на запросы клиентов и партнеров;

отправка документов и материалов коллегам;

отчеты руководству о прогрессе, этапах и проблемах, связанных с проектом;

запросы о помощи внутри команды;

обмен фидбеком;

внутренние объявления и отчеты;

презентация новых проектов;

поиск партнерств;

коммуникация между учителями и родителями;

подготовка грантовых заявок.

Кроме подписчиков Google AI Ultra, обновление Help me write распространяется на тарифы AI Plus и Pro, а также Business Starter, Standard и Plus, Enterprise Starter, Standard и Plus наряду с Google AI Pro for Education.

