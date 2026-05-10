Tesla отзывает более 200 тысяч авто

Tesla отзывает почти 219 тысяч автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 218 868 транспортных средств в США. Причиной послужила техническая неисправность камер заднего вида, создающая дополнительные риски для водителей во время движения задним ходом.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в пострадавших моделях изображение камеры передается на экран с задержкой.

Когда водитель включает заднюю передачу, видео может появиться не сразу или работать с перебоями, что существенно ухудшает видимость и может привести к столкновению.

Отзыв касается всей основной линейки компании: популярных седанов Model 3 и Model S, а также кроссоверов Model Y и Model X определенных лет выпуска.

Как устранят неисправность

Tesla уже нашла выход из ситуации, не требующей визита владельцев в сервисные центры. Компания выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, устанавливаемое дистанционно.

Это стандартная практика для производителя, позволяющая оперативно устранять программные ошибки в тысячах автомобилей одновременно.

Это решение было обнародовано вскоре после того, как регулятор закрыл другое дело против Tesla. Речь шла о расследовании по 2,6 миллиона машин из-за функции дистанционного перемещения авто (Smart Summon).

Тогда NHTSA пришла к выводу, что функция хоть и имела определенные нюансы, однако была связана только с единичными инцидентами на очень низких скоростях, что не несло критической угрозы безопасности.

