Ford отзывает 1,4 млн пикапов F-150 21.04.2026, 00:45 — Технологии&Авто

Компания Ford объявила об отзыве около 1,4 млн пикапов F-150 в США после расследования Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Причиной стал технический дефект, приводящий к внезапному переключению автоматической коробки передач на более низкую скорость во время движения.

Об этом сообщает Reuters.

Данные расследования

В NHTSA отметили, что компании известно о двух случаях травм, которые могут быть связаны с этой проблемой, а также об одной аварии.

В качестве меры устранения неисправности дилеры обновят программное обеспечение модуля управления силовым агрегатом в транспортных средствах.

Ранее в этом году регулятор расширил проверку, связанную с безопасностью. Предыдущее расследование было начато в марте прошлого года после жалоб на пикапы F-150 2015−2017 годов выпуска, оснащенные трансмиссией 6R80.

В Ford ранее объясняли, что проблема могла возникнуть из-за износа электрических соединений под влиянием тепла и вибраций. Это могло привести к потере сигнала от датчика диапазона трансмиссии.

По данным регулятора, некорректные сигналы, вероятно, приводят к переключению на низшую передачу.

