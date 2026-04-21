Ford отзывает 1,4 млн пикапов F-150

Компания Ford объявила об отзыве около 1,4 млн пикапов F-150 в США после расследования Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Причиной стал технический дефект, приводящий к внезапному переключению автоматической коробки передач на более низкую скорость во время движения.
Об этом сообщает Reuters.

Данные расследования

В NHTSA отметили, что компании известно о двух случаях травм, которые могут быть связаны с этой проблемой, а также об одной аварии.
В качестве меры устранения неисправности дилеры обновят программное обеспечение модуля управления силовым агрегатом в транспортных средствах.
Ранее в этом году регулятор расширил проверку, связанную с безопасностью. Предыдущее расследование было начато в марте прошлого года после жалоб на пикапы F-150 2015−2017 годов выпуска, оснащенные трансмиссией 6R80.
В Ford ранее объясняли, что проблема могла возникнуть из-за износа электрических соединений под влиянием тепла и вибраций. Это могло привести к потере сигнала от датчика диапазона трансмиссии.
По данным регулятора, некорректные сигналы, вероятно, приводят к переключению на низшую передачу.
По материалам:
Finance.ua
