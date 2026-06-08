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Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю (фото)

Технологии&Авто
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Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
Прошло чуть более двух лет с момента, когда Audi официально сняла с производства свой культовый среднемоторный суперкар R8. Несмотря на предыдущие заявления руководства об отсутствии прямого преемника, бренд все же готовит новую флагманскую модель, которая фактически должна занять его место, но уже в другой философии.
Новинка не возвращает знакомое название, а получает историческое имя Nuvolari — в честь итальянского гонщика Тацио Нуволари, одного из символов автоспорта 1930-х годов, выступавшего за Auto Union. По данным Motor1, модель призвана не только заполнить нишу спортивных купе, но и показать новое дизайнерское направление бренда и его возврат к максимальной производительности и премиальным материалам.

Гибридная силовая установка и технологии

В основе Audi Nuvolari — плагин-гибридная система с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, способный раскручиваться до 10 000 об/мин. Двигатель работает вместе с тремя электромоторами, а суммарная мощность составляет 987 л.с. — символический показатель, перекликающийся с легендарным Bugatti Veyron.
Несмотря на общие технические корни Lamborghini Temerario, инженеры Audi существенно изменили характер силовой установки. Автомобиль также получил батарею на 7,3 кВт-ч — почти вдвое больше, чем у Temerario, что позволяет преодолевать короткие расстояния исключительно на электротяге.
Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю (фото)
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Динамика, конструкция и ограниченный выпуск

Nuvolari становится мощнейшей серийной моделью Audi, превосходя даже RS e-tron GT Performance. Его динамические показатели выглядят так:
  • максимальная скорость превышает 350 км/ч,
  • разгон 0−100 км/ч занимает 2,6 секунды, а 0−200 км/ч — 6,8 секунды.
Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю (фото)
В конструкции впервые сочетаются алюминиевая пространственная рама Audi Space Frame и кузов из карбона (CFRP), с применением технологий, позаимствованных у Формулы-1. Также модель получила кованые диски с центральной гайкой, карбон-керамический тормоз с 10-поршневыми суппортами и активную аэродинамику с режимами прижимной силы и системой DRS.
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Nuvolari принес с собой несколько важных технологических решений, ранее никогда не использовавшихся в автомобилях Audi.
Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю (фото)

Режимы движения, эксклюзивный интерьер и старт продаж

Для управления предусмотрено пять режимов: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ и экстремальный Track, в котором можно полностью отключить трек-контроль. Кузов суперкара окрашен в титановый цвет, а интерьер сочетает сенсорные экраны с классическими физическими кнопками и цветовыми акцентами, как в гоночных болидах Auto Union Type C 1930-х годов.
Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю (фото)
Выпуск Audi Nuvolari будет строго ограничен — всего 499 экземпляров.
Поставки клиентам планируют начать в первой половине 2027 года, а стоимость модели, хоть и не объявлена, ожидается на уровне высокого шестизначного ценника.
По материалам:
Обозреватель
Авто
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