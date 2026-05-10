4 бенефита, которые для работников важнее повышения зарплаты

Ради каких бенефитов работники готовы отказаться от части зарплаты
Уровень удовлетворения работников зависит не только от справедливого финансового вознаграждения. Как свидетельствуют данные опроса Reward Gateway в США, часть работников готова отказаться от повышения зарплаты на 10%, если получат льготы на рабочем месте.
Об этом пишет work.ua, ссылаясь на Forbes.

Ключевые бенефиты, ради которых работники готовы отказаться от части зарплаты

1. Инициативы в области благосостояния

Самым важным фактором для большинства опрошенных стала забота о благополучии сотрудников.
Для 58% респондентов важнее небольшого повышения зарплаты — возможность работать в компании, которая поддерживает психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью.

2. Контроль над графиком и форматом работы

54% работников предпочитают самостоятельно управлять своим рабочим графиком. Еще 47% считают важным выбор формата работы — удаленного или гибридного.

3. Личностный и карьерный рост

Более половины опрошенных (51%) ценят возможности обучения и профессионального роста больше, чем дополнительный доход. Для 37% важны также похвала и признание от руководителя.
«Эти факторы связаны между собой, поскольку обратная связь сегодня может привести к росту завтра», — говорится в исследовании.

4. Общность ценностей и здоровая атмосфера в коллективе

Половина респондентов отметили, что принадлежность важнее повышения зарплаты. Еще 47% обращают внимание на отношения с руководителем и соответствие ценностей компании собственным убеждениям.
Finance.ua уже писал, что в условиях кадрового дефицита дополнительные преимущества для работников все чаще становятся не менее важными, чем уровень заработной платы.
Большинство работодателей (40 компаний из 126 опрошенных) выделяют 20 000−50 000 грн на дополнительные бонусы для одного сотрудника в год. 28 опрошенных работодателей закладывают в годовом бюджете до 20 000 грн на каждого работника, 15 компаний — 50 000−100 000 грн, еще 15 компаний — 100 000−150 000 грн и только 12 компаний — 150 000−25.
Минимальный бюджет бенефит-пакета для одного сотрудника в год составляет 2 400 грн, а максимальный — 395 904 грн.
