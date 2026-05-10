4 бенефита, которые для работников важнее повышения зарплаты

Уровень удовлетворения работников зависит не только от справедливого финансового вознаграждения. Как свидетельствуют данные опроса Reward Gateway в США, часть работников готова отказаться от повышения зарплаты на 10%, если получат льготы на рабочем месте.

Об этом пишет work.ua, ссылаясь на Forbes.

Ключевые бенефиты, ради которых работники готовы отказаться от части зарплаты

1. Инициативы в области благосостояния

Самым важным фактором для большинства опрошенных стала забота о благополучии сотрудников.

Для 58% респондентов важнее небольшого повышения зарплаты — возможность работать в компании, которая поддерживает психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью.

2. Контроль над графиком и форматом работы

54% работников предпочитают самостоятельно управлять своим рабочим графиком. Еще 47% считают важным выбор формата работы — удаленного или гибридного.

3. Личностный и карьерный рост

Более половины опрошенных (51%) ценят возможности обучения и профессионального роста больше, чем дополнительный доход. Для 37% важны также похвала и признание от руководителя.

«Эти факторы связаны между собой, поскольку обратная связь сегодня может привести к росту завтра», — говорится в исследовании.

4. Общность ценностей и здоровая атмосфера в коллективе

Половина респондентов отметили, что принадлежность важнее повышения зарплаты. Еще 47% обращают внимание на отношения с руководителем и соответствие ценностей компании собственным убеждениям.

Finance.ua уже писал , что в условиях кадрового дефицита дополнительные преимущества для работников все чаще становятся не менее важными, чем уровень заработной платы.

Большинство работодателей (40 компаний из 126 опрошенных) выделяют 20 000−50 000 грн на дополнительные бонусы для одного сотрудника в год. 28 опрошенных работодателей закладывают в годовом бюджете до 20 000 грн на каждого работника, 15 компаний — 50 000−100 000 грн, еще 15 компаний — 100 000−150 000 грн и только 12 компаний — 150 000−25.

Минимальный бюджет бенефит-пакета для одного сотрудника в год составляет 2 400 грн, а максимальный — 395 904 грн.

