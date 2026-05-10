В каких странах Европы цены на топливо снижаются, а где продолжают расти (инфографика) Сегодня 09:17 — Энергетика

Как изменилась стоимость горючего в Европе в течение апреля, Фото: magnific

В течение второго месяца войны на Ближнем Востоке в ряде европейских стран цена топлива стала снижаться. В частности, бензин подешевел в Польше, Австрии, Ирландии, Румынии и менее чем на 1% - в Украине. Дизель больше всего упал в цене в Польше, Чехии, Австрии, Румынии и Греции. В то же время в некоторых странах удорожание продолжалось. Несмотря на то, что администрация Трампа заявляет о завершении войны в Иране, военное положение сохраняется, а блокада иранских портов продолжается.

«Слово и дело» рассказывает , как изменилась стоимость горючего в Европе в течение апреля (после первого подорожания почти по всему миру в марте).

Цены на бензин и дизель в Европе и Украине в 2026 году., Інфографіка: Слово і діло

В каких странах Европы горючее продолжало дорожать

По состоянию на конец апреля подорожание бензина марки А-95 (по сравнению с мартом 2026-го) зафиксировали в таких странах: Словения (+7,3%), Венгрия (+7,1%), Словакия (+7%), Люксембург (+3,5%), Швеция (+2,9%), Болгария (+2,9%), Болгария (+1,8%), Франция, Португалия, Германия — везде +0,5%. Не изменилась средняя стоимость бензина в Италии и Мальте.

Дизель подорожал в таких странах:

Словения (+10,5%),

Болгария (+9,3%),

Словакия (+5,9%),

Венгрия (+5,6%),

Финляндия (+3,1%),

Кипр (+2,7%),

Италия (+1,5%),

Хорватия (+0,5%).

Украина также оказалась среди государств, где дизельное топливо хоть и не существенно, но подорожало в течение апреля — на 1,2%. Литр стоил в среднем 1,71 евро (от 51,55 до 88,14 гривны за литр).

В каких странах Европы цены на топливо стали падать

В течение апреля больше всего бензин А-95 подешевел в соседней Польше (-14,3%), Австрии (-9%), Ирландии и Румынии (-7,1%), Испании (-3,8%), на Кипре (3,2%). Меньше, но также упала цена на бензин в Бельгии, Эстонии, Чехии, Греции, Нидерландах.

Цены на бензин украинских АЗС также снизились после подорожания в марте, хотя и не существенно — на -0,7% (средняя цена от 51,55 до 76,28 грн за литр, или же в среднем 1,48 евро за литр).

Дизель подешевел больше всего также в Польше — на 19,8%, Чехии и Австрии (-13,2%), Румынии (-12,8%), Греции (-11,3%). Чуть меньше цены снизились в Эстонии (-9,5%), Люксембурге (-7%).

Приблизительно одинаково дизель подешевел в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Швеции, Латвии, Литве, Дании и Португалии (от -6,3% до -5,3%). Меньше всего цены на дизельное топливо упали в Германии, Франции и Испании.

Слово і Діло

