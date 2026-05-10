0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких странах Европы цены на топливо снижаются, а где продолжают расти (инфографика)

Энергетика
1
Как изменилась стоимость горючего в Европе в течение апреля
Как изменилась стоимость горючего в Европе в течение апреля, Фото: magnific
В течение второго месяца войны на Ближнем Востоке в ряде европейских стран цена топлива стала снижаться. В частности, бензин подешевел в Польше, Австрии, Ирландии, Румынии и менее чем на 1% - в Украине. Дизель больше всего упал в цене в Польше, Чехии, Австрии, Румынии и Греции. В то же время в некоторых странах удорожание продолжалось. Несмотря на то, что администрация Трампа заявляет о завершении войны в Иране, военное положение сохраняется, а блокада иранских портов продолжается.
«Слово и дело» рассказывает, как изменилась стоимость горючего в Европе в течение апреля (после первого подорожания почти по всему миру в марте).
Цены на бензин и дизель в Европе и Украине в 2026 году.
Цены на бензин и дизель в Европе и Украине в 2026 году., Інфографіка: Слово і діло

В каких странах Европы горючее продолжало дорожать

По состоянию на конец апреля подорожание бензина марки А-95 (по сравнению с мартом 2026-го) зафиксировали в таких странах: Словения (+7,3%), Венгрия (+7,1%), Словакия (+7%), Люксембург (+3,5%), Швеция (+2,9%), Болгария (+2,9%), Болгария (+1,8%), Франция, Португалия, Германия — везде +0,5%. Не изменилась средняя стоимость бензина в Италии и Мальте.
Дизель подорожал в таких странах:
  • Словения (+10,5%),
  • Болгария (+9,3%),
  • Словакия (+5,9%),
  • Венгрия (+5,6%),
  • Финляндия (+3,1%),
  • Кипр (+2,7%),
  • Италия (+1,5%),
  • Хорватия (+0,5%).
Украина также оказалась среди государств, где дизельное топливо хоть и не существенно, но подорожало в течение апреля — на 1,2%. Литр стоил в среднем 1,71 евро (от 51,55 до 88,14 гривны за литр).

В каких странах Европы цены на топливо стали падать

В течение апреля больше всего бензин А-95 подешевел в соседней Польше (-14,3%), Австрии (-9%), Ирландии и Румынии (-7,1%), Испании (-3,8%), на Кипре (3,2%). Меньше, но также упала цена на бензин в Бельгии, Эстонии, Чехии, Греции, Нидерландах.
Цены на бензин украинских АЗС также снизились после подорожания в марте, хотя и не существенно — на -0,7% (средняя цена от 51,55 до 76,28 грн за литр, или же в среднем 1,48 евро за литр).
Дизель подешевел больше всего также в Польше — на 19,8%, Чехии и Австрии (-13,2%), Румынии (-12,8%), Греции (-11,3%). Чуть меньше цены снизились в Эстонии (-9,5%), Люксембурге (-7%).
Приблизительно одинаково дизель подешевел в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Швеции, Латвии, Литве, Дании и Португалии (от -6,3% до -5,3%). Меньше всего цены на дизельное топливо упали в Германии, Франции и Испании.
По материалам:
Слово і Діло
НефтьГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems