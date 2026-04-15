42 тысячи киевлян получат выплаты к годовщине аварии на ЧАЭС

По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве выплатят единовременную адресную материальную помощь 42 тысячам жителей, пострадавших в результате катастрофы.
Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

Кто получит пособие

Выплаты предусмотрены социально незащищенным киевлянам, а также внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и фактически проживающим в столице.

Размеры выплат

Единовременное пособие в размере 2 500 грн получат:
  • лица с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
В размере 1 500 грн:
  • дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
  • дети-сироты, потерявшие обоих родителей в результате катастрофы;
  • дети, потерявшие одного из родителей в результате катастрофы;
  • лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
В размере 1 200 грн:
  • лица, относящиеся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
В размере 1 000 грн:
  • жены или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.
Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.
По материалам:
Finance.ua
