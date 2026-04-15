42 тысячи киевлян получат выплаты к годовщине аварии на ЧАЭС
Кто получит пособие
Размеры выплат
- лица с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
- дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
- дети-сироты, потерявшие обоих родителей в результате катастрофы;
- дети, потерявшие одного из родителей в результате катастрофы;
- лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
- лица, относящиеся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
- жены или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.
