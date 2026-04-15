Ранение, гибель или плен: какие компенсации могут получить военные и их семьи Сегодня 21:05 — Личные финансы

С 1 марта действуют новые выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц.

Об этом пишет издание «Слово и дело».

Компенсации военным и их семьям, Инфографика: "Слово и дело"

Пособие в случае гибели военнослужащего

В период военного положения семье бойца, погибшего при выполнении задач в зоне боевых действий, выплачивается единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен. Есть несколько нюансов его получения.

Во-первых, если военнослужащий не указал другое, пособие распределяется поровну на всех получателей. Их определяет Статья 16 закона « О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей »:

дети военного;

вдова/вдовец;

родители (если их не лишили родительских прав на время смерти военного);

внуки погибшего военного (в случае смерти их родителей);

партнер, с которым военнослужащий проживал одной семьей, но не состояли в браке между собой или другом браке. Устанавливается решением суда;

иждивенцы погибшего лица, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

Во-вторых, единовременная выплата производится поэтапно. Первая выплата — 3 миллиона гривен. Остальные 12 миллионов разбиваются на 40 месяцев — по 300 тысяч в месяц. До 2025 года сумма выплачивалась единовременно.

Если же военнослужащий погиб, находясь на службе, но не в зоне боевых действий, его родные получают выплату в размере 750 прожиточных минимумов, что в 2026 году составляет чуть более 2,5 миллиона гривен.

Кроме того, если военнослужащий погиб от болезни, полученной в период несения службы, в частности в течение года после увольнения из Сил обороны, или несчастного случая, его семья получит выплату в размере 500 прожиточных минимумов — 1,7 миллиона гривен.

Также семья погибшего имеет право получить от воинской части защитника его месячный оклад и единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен. Военная часть также может взять на себя расходы по захоронению.

Пособие в случае ранения

Выплаты раненым военнослужащим отличаются от обстоятельств, в которых они были получены (при выполнении боевого задания или нет), и от серьезности последствий.

В любом случае, на время стационарного лечения и пребывания в отпуске для лечения раненый ежемесячно получает свое денежное довольствие и дополнительное вознаграждение.

Если военнослужащему установили инвалидность в результате ранения, он получает следующую разовую выплату, в зависимости от группы:

I группа: 1 331 200 грн (400 прожиточных минимумов);

II группа: 998 400 грн (300 прожиточных минимумов);

III группа: 832 000 грн (250 прожиточных минимумов).

Если же установленная инвалидность возникла в результате прохождения службы, но не из-за выполнения боевых обязанностей (болезнь, несчастный случай), то полученные выплаты становятся меньше:

I группа: 399 360 грн (120 прожиточных минимумов);

II группа: 299 520 грн (90 прожиточных минимумов);

III группа: 232 960 грн (70 прожиточных минимумов).

Также военным предусмотрено денежное пособие для социально-бытовых вопросов и оздоровления.

Пособие в случае плена или пропажи без вести

После установления факта попадания военного в плен или пропажи без вести (кроме случаев добровольной сдачи врагу или оставление части), его родные имеют право на получение его месячного оклада и ежемесячного вознаграждения. Однако есть нюанс:

если военный подготовил личное распоряжение о том, кому в случае плена или пропажи без вести должны приходить деньги — они перечисляются согласно его решению;

если же личного распоряжения нет — используется система депонирования. Если у военнослужащего была родня первой очереди, то 50% делятся между ними, а 50% хранятся на личном счете военнослужащего в воинской части до момента его возвращения из плена или выяснения обстоятельств пропажи без вести. Если есть только родные второй очереди, тогда между ними поровну делятся 20%, а депонируются 80%.

Кроме того, существует система ежегодных единовременных выплат в 100 тысяч гривен за каждый год плена. Ее могут оформить родственники военного в плену или сам военный после освобождения.

Также после освобождения пленный получает разовую выплату в 100 тысяч гривен. Если же военный погиб в плену, то аналогичную выплату получает его семья.

Следует отметить, что аналогичная система выплат действует и для гражданских пленных.

Слово і Діло

