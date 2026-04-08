В Украине зарплаты растут высокими темпами — НБУ

В марте рост ЕСВ в реальном измерении ускорился

Дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это ведет к дальнейшему стремительному росту заработных плат.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за апрель 2026 года.

Зарплаты растут высокими темпами

По данным Государственной службы статистики, в феврале 2026 года средняя зарплата составила 28,3 тыс. грн. Номинальный рост достиг 22,4% в годовом исчислении, а реальный — 13,8%.

Быстрый рост номинальных зарплат зафиксирован в бюджетном секторе, в том числе в образовании (31,1%) и государственном управлении и обороне (16,7%). В перерабатывающей промышленности наибольший рост произошел в отраслях, связанных с ВПК, в том числе в производстве транспортных средств (39,3%).

В общей сложности в этой области фонд оплаты труда за два года вырос в 2,6 раза благодаря повышению зарплат и уровня занятости.

Конкуренция за персонал и пересмотр окладов в бюджетной сфере поддерживали высокие темпы роста зарплат, bank.gov.ua

Благодаря повышению доходов работников бюджетного сектора, темпы роста поступлений от ЕСВ в феврале почти сравнялись с показателями частного сектора — 7,9% против 8,9% в реальном измерении.

В марте рост ЕСВ в реальном измерении ускорился, что свидетельствует о дальнейшем повышении заработных плат высокими темпами.

Предложение рабочей силы растет быстрее спроса

В марте сохранялась тенденция опережающего роста предложения рабочей силы. По данным Work.ua, количество резюме увеличилось на 36% в годовом измерении, тогда как количество вакансий выросло всего на 7%.

Количество кандидатов на одну вакансию составило 2, что несколько меньше, чем в феврале, однако существенно больше, чем в марте прошлого года.

Предложение рабочей силы растет быстрее спроса, bank.gov.ua

Спрос на работников остается неравномерным

По результатам опросов Национального банка, бизнес сохраняет сдержанные ожидания по поводу численности персонала, хотя уровень пессимизма снизился по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на рабочую силу поддерживает строительный сектор — единственный, где ожидается расширение штата. Это обусловлено сезонным улучшением погодных условий и активизацией работ по восстановлению дорог и инфраструктуре.

Строительный сектор — единственный, где ожидается расширение штата, bank.gov.ua

Дефицит квалифицированных работников

Согласно опросам ИЭИ, в феврале 2026 года нехватка кадров была основной проблемой бизнеса. Дефицит квалифицированных специалистов существенно превышает нехватку неквалифицированной рабочей силы, хотя оба показателя в последнее время демонстрируют тенденцию к понижению.

В феврале 2026 года нехватка кадров была основной проблемой бизнеса, bank.gov.ua

По данным Государственной службы статистики, общее количество штатных работников за последние месяцы несколько возросло. Наибольшее расширение штата зафиксировано в промышленности, в частности, в отраслях, связанных с ВПК, в частности в производстве транспортных средств.

