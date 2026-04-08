В Украине зарплаты растут высокими темпами — НБУ
Дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это ведет к дальнейшему стремительному росту заработных плат.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за апрель 2026 года.
Зарплаты растут высокими темпами
По данным Государственной службы статистики, в феврале 2026 года средняя зарплата составила 28,3 тыс. грн. Номинальный рост достиг 22,4% в годовом исчислении, а реальный — 13,8%.
Быстрый рост номинальных зарплат зафиксирован в бюджетном секторе, в том числе в образовании (31,1%) и государственном управлении и обороне (16,7%). В перерабатывающей промышленности наибольший рост произошел в отраслях, связанных с ВПК, в том числе в производстве транспортных средств (39,3%).
В общей сложности в этой области фонд оплаты труда за два года вырос в 2,6 раза благодаря повышению зарплат и уровня занятости.
Благодаря повышению доходов работников бюджетного сектора, темпы роста поступлений от ЕСВ в феврале почти сравнялись с показателями частного сектора — 7,9% против 8,9% в реальном измерении.
В марте рост ЕСВ в реальном измерении ускорился, что свидетельствует о дальнейшем повышении заработных плат высокими темпами.
Предложение рабочей силы растет быстрее спроса
В марте сохранялась тенденция опережающего роста предложения рабочей силы. По данным Work.ua, количество резюме увеличилось на 36% в годовом измерении, тогда как количество вакансий выросло всего на 7%.
Количество кандидатов на одну вакансию составило 2, что несколько меньше, чем в феврале, однако существенно больше, чем в марте прошлого года.
Спрос на работников остается неравномерным
По результатам опросов Национального банка, бизнес сохраняет сдержанные ожидания по поводу численности персонала, хотя уровень пессимизма снизился по сравнению с предыдущим годом.
Спрос на рабочую силу поддерживает строительный сектор — единственный, где ожидается расширение штата. Это обусловлено сезонным улучшением погодных условий и активизацией работ по восстановлению дорог и инфраструктуре.
Дефицит квалифицированных работников
Согласно опросам ИЭИ, в феврале 2026 года нехватка кадров была основной проблемой бизнеса. Дефицит квалифицированных специалистов существенно превышает нехватку неквалифицированной рабочей силы, хотя оба показателя в последнее время демонстрируют тенденцию к понижению.
По данным Государственной службы статистики, общее количество штатных работников за последние месяцы несколько возросло. Наибольшее расширение штата зафиксировано в промышленности, в частности, в отраслях, связанных с ВПК, в частности в производстве транспортных средств.
