Укрзализныця вводит динамичные цены на билеты СВ и 1 класса поездов «Интерсити»

Укрзализныця вводит динамичное ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу. Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Также согласована индексация тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Эти изменения будут касаться проезда в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении. Тарифы на билеты 2 класса и в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными. Цены на них государство не пересматривало с 2021 года.

«Динамичное ценообразование — это мировая практика, которая действует не только среди железных дорог мира, а также у операторов такси, авиаперевозок. Новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, путешествующих в премиум-сегменте, для других правила не меняются», — отмечают в компании.

Как будет формироваться цена

Стоимость билетов в премиум-сегменте будет калиброваться в зависимости от четырех факторов:

1. Сезонность. В периоды, когда поезда заполнены всего на 70−80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше. В общей сложности будет 16 зон сезонности, которые отображают современный календарь праздников, каникул и т. д.

2. День недели. Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие — когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос самый высоктй. Пассажиры, которые могут менять дату поездки, получат дополнительную мотивацию, а их места освободятся для других в наиболее популярные дни.

3. Заблаговременность. Количество дней до отправления поезда, за которое покупается билет. Сегодня почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее.

4. Наполняемость. Если поезд заполнен на 90−100%, цена может быть выше. Но если перед отправлением остаются свободные места — цена будет снижаться. Внедрение этого механизма требует доработки ІТ-систем и будет реализовано отдельно.

Индексация тарифов на международные перевозки

Также будут проиндексированы ориентировочно на 20% тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. По новым тарифам билеты в эти вагоны будут реализовываться на даты отправления начиная с 18 апреля 2026 года.

На другие типы мест (1 и 2 класса «Интерсити», купе) «Укрзалізниця» решила в этом сезоне оставить стоимость и в международных поездах без изменений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что скидки на билеты распространяются на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити во внутреннем сообщении. Стоимость билета снижается в зависимости от дня недели, типа поезда и от класса:

вторник — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 15%, для билетов на Интерсити — 10% для обоих классов;

среда — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 10%, для билетов на Интерсити -10% для обоих классов;

четверг — билеты на Интерсити+ для 2-го класса — 10%;

суббота — билеты на Интерсити+ для обоих классов — 10%.

