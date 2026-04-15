0 800 307 555
Тысячи переселенцев не получают пенсии — все из-за верификации

Личные финансы
Верификацию можно пройти онлайн
Верификацию можно пройти онлайн
По состоянию на начало апреля 2026 года в Украине более 169 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц остаются без выплат. Основная причина — непрохождение обязательной физической идентификации.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, ссылаясь на данные правозащитников.

Почему пенсионеры остаются без выплат

Несмотря на то, что количество таких случаев уменьшилось (в начале года без пенсий оставались 337 тыс. человек), проблема остается актуальной.
Среди основных причин:
  • большие очереди в сервисных центрах Пенсионного фонда;
  • сложность прохождения цифровых процедур;
  • ограниченный доступ к онлайн-инструментам для части пенсионеров.
В результате многие люди до сих пор не могут подтвердить свою личность и возобновить выплаты.

Как восстановить пенсию

Для возобновления выплат пенсионерам необходимо пройти процедуру идентификации одним из доступных способов:
  • подать заявление о неполучении пенсии от рф — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда, в сервисном центре или во время видеосвязи;
  • пройти видеоидентификацию — запись на веб-портале ПФУ (инструкция здесь);
  • если человек находится за границей — получить соответствующий документ в дипломатическом учреждении Украины и отправить его в ПФУ.
Также родственники могут помочь пенсионерам организовать видеосвязь и пройти проверку дистанционно.
Читайте также

Что важно знать ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсии на подконтрольной Украине территории, достаточно подтвердить факт неполучения выплат от рф.
В то же время Фролов подчеркнул, что процедура должна быть максимально упрощена, ведь пенсионные выплаты являются базовым элементом социальной защиты и должны предоставляться всем имеющим на них законное право.
«Пенсия — это не привилегия, а ключевой элемент социальной защиты граждан. Чиновники должны упростить процедуру верификации и обеспечить выплаты всем, кто имеет на них законное право», — отметил нардеп.
Ранее мы сообщали, что с 1 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, в результате чего средний размер выплат в Украине превысил 7 тысяч гривен.

Условия получения пенсии в 2026 году

Как писал Finance.ua, чтобы получать пенсионные и страховые выплаты в 2026 году, пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию.
Также получатели выплат с ВОТ или выехавшие с этих территорий должны были уведомить Пенсионный фонд Украины об отсутствии выплат от страны-агрессора. Те, кто выполнил эти условия, продолжают получать выплаты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
