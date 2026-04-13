Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн
Украинцы могут изменить способ получения пенсии, например, перейти с почтовой доставки на банковский счет или обновить реквизиты. Для этого нужно уведомить территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Удобнее всего сделать это онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как изменить способ выплаты пенсии онлайн
Авторизация на портале
Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда и нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Выбор нужной услуги
В меню слева откройте раздел «О пенсионном обеспечении» и выберите опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».
Подача заявления
В списке доступных заявлений выберите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии». Этот вариант подходит как для перехода с почты на банк, так и для смены банковских реквизитов.
Заполнение данных
Заполните все обязательные поля, отмеченные звездочкой. Обратите внимание: банковский счет нужно указать в формате IBAN — это 29 символов (буквы и цифры).
Добавление документов
Загрузите скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение
и т. п.). Затем подтвердите согласие на обработку персональных данных и ознакомление с условиями.
Подпись и отправка
Проверьте сложившееся заявление, подпишите его КЭПом и отправьте в Пенсионный фонд.
Где проверить результат
Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете — в разделе «Мои обращения».
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2026 года в Украине состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
