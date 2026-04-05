0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч гривень — ПФУ

Казна та Політика
2931
Після індексації пенсій середня виплата в Україні перевищила 7 тисяч гривень
З 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Кому підвищили пенсії

Зазначається, що підвищенню підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно. Загалом перерахунок провели для близько 9,5 мільйона пенсіонерів.
Мінімальне зростання виплат склало 100 гривень, тоді як максимальне — 2 595 гривень.
У середньому пенсії підвищилися на 648,93 грн.
Після проведених перерахунків середній розмір пенсії у березні 2026 року становить 7 137,26 грн.

Кому не проіндексували пенсію з 1 березня

Раніше Finance.ua писав, що для трьох категорій пенсії залишаться незмінними. Зокрема, це стосується пенсіонерів:
  • чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших,
  • яким виплачують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн,
  • які отримують спецпенсії (зокрема прокурори та судді у відставці).
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсійний фондСередня пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems