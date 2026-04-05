Після індексації пенсій середня виплата в Україні перевищила 7 тисяч гривень

З 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Кому підвищили пенсії

Зазначається, що підвищенню підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно. Загалом перерахунок провели для близько 9,5 мільйона пенсіонерів.

Мінімальне зростання виплат склало 100 гривень, тоді як максимальне — 2 595 гривень.

У середньому пенсії підвищилися на 648,93 грн.

Після проведених перерахунків середній розмір пенсії у березні 2026 року становить 7 137,26 грн.

Кому не проіндексували пенсію з 1 березня

Раніше Finance.ua писав , що для трьох категорій пенсії залишаться незмінними. Зокрема, це стосується пенсіонерів:

чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших,

яким виплачують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн,

які отримують спецпенсії (зокрема прокурори та судді у відставці).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.