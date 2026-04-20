Meest Почта увеличивает тарифы на доставку с 20 апреля Сегодня 11:37 — Личные финансы

Почтово-логистический оператор Meest Почта увеличивает стоимость услуг с 20 апреля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины пересмотра тарифов

В компании отмечают, что решение связано с ростом затрат на ключевые составляющие логистики, прежде всего, топливо.

«Коррекция тарифов является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы сервиса в новых экономических условиях. Мы вынуждены адаптироваться к изменениям в стоимости ресурсов, обеспечивающих доставку», — прокомментировали в компании.

Что изменится

Обновление тарифов касается основной тарифной сетки доставки по Украине и предполагает умеренную корректировку стоимости в зависимости от веса и формата отправки.

В то же время Meest сохраняет ключевые условия сервиса, в частности, весовые диапазоны и базовую логику тарификации. Неизменными остаются:

бесплатный возврат отправлений до 30 кг в случае отказа получателя;

бесплатные упаковочные материалы в определенных форматах.

Для большинства стандартных посылок изменения в среднем составят 10−20 грн в зависимости от веса и формата доставки, без существенного влияния на стоимость массовых отправлений.

В то же время, ключевые для клиентов категории отправлений — посылки до 2 кг и до 5 кг — остаются в конкурентном ценовом диапазоне. Именно эти весовые сегменты формируют основной объем отправок как для частных клиентов, так и для малого бизнеса.

Обновленные тарифы для наиболее популярных категорий отправлений составят:

документы: 60 грн в пределах города и 65−70 грн между городами;

посылки до 2 кг: 60 грн в черте города и 75−80 грн между городами;

посылки до 5 кг: 95 грн в пределах города и 100−110 грн между городами в зависимости от выбранного формата доставки (отделение или почтомат).

Отдельно оптимизированы тарифы для специфических категорий. В частности, для паллет введен отдельный тариф в пределах областного центра, что позволило снизить стоимость локальной доставки.

«В то же время, продолжает действовать постоянная акция: при оформлении отправок в мобильном приложении Meest Почта клиенты получают автоматическую скидку 10% на доставку. Это позволит сохранить выгодные условия даже после корректировки тарифов», — отметили в компании.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 марта 2026 года Meest Почта ввела новую модель тарификации внутренних отправлений. Одним из главных изменений явилось выделение отдельной весовой категории для посылок от 2 до 5 кг. Раньше они входили в более широкий диапазон.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.