Meest Почта увеличивает тарифы на доставку с 20 апреля

Для большинства стандартных посылок изменения составят в среднем 10-20 грн.
Почтово-логистический оператор Meest Почта увеличивает стоимость услуг с 20 апреля 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины пересмотра тарифов

В компании отмечают, что решение связано с ростом затрат на ключевые составляющие логистики, прежде всего, топливо.
«Коррекция тарифов является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы сервиса в новых экономических условиях. Мы вынуждены адаптироваться к изменениям в стоимости ресурсов, обеспечивающих доставку», — прокомментировали в компании.

Что изменится

Обновление тарифов касается основной тарифной сетки доставки по Украине и предполагает умеренную корректировку стоимости в зависимости от веса и формата отправки.
В то же время Meest сохраняет ключевые условия сервиса, в частности, весовые диапазоны и базовую логику тарификации. Неизменными остаются:
  • бесплатный возврат отправлений до 30 кг в случае отказа получателя;
  • бесплатные упаковочные материалы в определенных форматах.
Для большинства стандартных посылок изменения в среднем составят 10−20 грн в зависимости от веса и формата доставки, без существенного влияния на стоимость массовых отправлений.
В то же время, ключевые для клиентов категории отправлений — посылки до 2 кг и до 5 кг — остаются в конкурентном ценовом диапазоне. Именно эти весовые сегменты формируют основной объем отправок как для частных клиентов, так и для малого бизнеса.
Обновленные тарифы для наиболее популярных категорий отправлений составят:
  • документы: 60 грн в пределах города и 65−70 грн между городами;
  • посылки до 2 кг: 60 грн в черте города и 75−80 грн между городами;
  • посылки до 5 кг: 95 грн в пределах города и 100−110 грн между городами в зависимости от выбранного формата доставки (отделение или почтомат).
Отдельно оптимизированы тарифы для специфических категорий. В частности, для паллет введен отдельный тариф в пределах областного центра, что позволило снизить стоимость локальной доставки.
«В то же время, продолжает действовать постоянная акция: при оформлении отправок в мобильном приложении Meest Почта клиенты получают автоматическую скидку 10% на доставку. Это позволит сохранить выгодные условия даже после корректировки тарифов», — отметили в компании.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 марта 2026 года Meest Почта ввела новую модель тарификации внутренних отправлений. Одним из главных изменений явилось выделение отдельной весовой категории для посылок от 2 до 5 кг. Раньше они входили в более широкий диапазон.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
