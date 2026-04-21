Мошенники требуют криптовалюту у судовладельцев за «безопасный проход» по Ормузскому проливу Сегодня 22:20 — Мир

Неизвестные направили некоторым судоходным компаниям сообщения с требованием уплатить транзитный сбор в криптовалюте

Компании, чьи суда застряли западнее Ормузского пролива, получали мошеннические сообщения с обещанием безопасного прохода через этот водный путь в обмен на криптовалюту.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные греческой компании по управлению морскими рисками MARISKS.

США сохраняют блокаду иранских портов, в то время как Иран то снимает, то снова вводит блокаду Ормузского пролива, через которую до начала войны на Ближнем Востоке проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

На фоне переговоров о прекращении огня Тегеран, контролирующий этот узкий морской коридор, предложил взимать плату с судов за безопасный проход.

Требования мошенников

В понедельник MARISKS выпустила предупреждение для судовладельцев, в котором отметила, что неизвестные лица, выдающие себя за представителей иранских властей, направили некоторым судоходным компаниям сообщения с требованием уплатить транзитный сбор в криптовалюте — Bitcoin или Tether — за «разрешение».

«Эти конкретные сообщения являются мошенничеством», — заявила компания, добавив, что их не посылали иранские власти.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.