Мошенники требуют криптовалюту у судовладельцев за «безопасный проход» по Ормузскому проливу

Неизвестные направили некоторым судоходным компаниям сообщения с требованием уплатить транзитный сбор в криптовалюте
Компании, чьи суда застряли западнее Ормузского пролива, получали мошеннические сообщения с обещанием безопасного прохода через этот водный путь в обмен на криптовалюту.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные греческой компании по управлению морскими рисками MARISKS.
США сохраняют блокаду иранских портов, в то время как Иран то снимает, то снова вводит блокаду Ормузского пролива, через которую до начала войны на Ближнем Востоке проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
На фоне переговоров о прекращении огня Тегеран, контролирующий этот узкий морской коридор, предложил взимать плату с судов за безопасный проход.

Требования мошенников

В понедельник MARISKS выпустила предупреждение для судовладельцев, в котором отметила, что неизвестные лица, выдающие себя за представителей иранских властей, направили некоторым судоходным компаниям сообщения с требованием уплатить транзитный сбор в криптовалюте — Bitcoin или Tether — за «разрешение».
«Эти конкретные сообщения являются мошенничеством», — заявила компания, добавив, что их не посылали иранские власти.
По материалам: Mind
Mind
