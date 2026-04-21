Место для вашей рекламы

Самый длинный рейс Qantas: 22 часа без пересадок в самолете (фото)

Австралийская авиакомпания Qantas соединит Сидней и Лондонза 22 часа без пересадок. Хотя дальнемагистральные перелеты — спорная тема среди людей, которые летают часто, но Qantas делает большую ставку на этот сегмент, запуская в следующем году самый длинный в мире коммерческий рейс, пишет euronews .

Пассажиры самолета Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) будут находиться в воздухе до 22 часов без пересадок, благодаря двум новым прямым маршрутам, соединяющим Сидней с Лондоном и Нью-Йорком.
Для сравнения, самый длинный запланированный коммерческий рейс выполняется авиакомпанией Singapore Airlines между аэропортом Ньюарк и аэропортом Чанги, который длится 18 часов 30 минут.
Специально сконфигурированный самолет может летать дольше благодаря дополнительному топливному баку объемом 20 000 литров, расположенному в задней части.
Первый из этих самолетов сейчас находится в Тулузе.

Чего ждать пассажирам на борту

По словам Qantas, салоны обладают «научно обоснованным дизайном, чтобы минимизировать смену часовых поясов и максимизировать самочувствие». Вместо более 300 мест, типичных для других A350−1000, Qantas будет иметь конфигурацию на 238 мест.
Дополнительное пространство использовалось для создания «зоны оздоровления» между эконом-классом и туристическими каютами, доступной для всех пассажиров. В этой зоне будут поручни, экраны с программами упражнений, выбор напитков и легких закусок с самообслуживанием.
Что касается конфигурации, в самолете будет шесть кают первого класса, 52 места бизнес-класса (конфигурация 1−2-1), 40 мест премиум-эконом-класса (2−4-2) и 140 мест эконом-класса (3−3-3).
В люксах первого класса на 50% больше места, чем на A380, есть раскладное кресло и отдельная двухметровая кровать. В бизнес-классе сиденья раскладываются в двухметровые плоские кровати.
В премиум-эконом-классе расстояние между рядами составляет один метр, в то время как в эконом-классе оно составляет 83,8 см, с регулируемыми подголовниками и опорами для икроножной части.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
