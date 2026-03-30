Ryanair прекратил полеты в популярный туристический регион

Авиакомпания Ryanair прекратила выполнение всех рейсов на Азорские острова. Это популярное туристическое направление, которое часто сравнивают с Гавайями. Лоукостер закрыл прямое авиасообщение из-за роста расходов, в том числе повышения аэропортовых сборов.
Об этом сообщает The Sun.

Причины отмены рейсов

С 29 марта 2026 года прекращены все рейсы на и с Азорских островов. В общей сложности отменены шесть маршрутов, что повлияет примерно на 400 тыс. пассажиров, ежегодно посещающих регион.
В Ryanair ранее отмечалось, что ключевыми причинами решения стали рост сборов за управление воздушным движением на 120% и введение нового туристического налога.

Позиция авиакомпании

Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс заявил, что компания недовольна повышением аэропортовых тарифов.
По его словам, оператор аэропортов ANA продолжает увеличивать сборы, что негативно влияет на туристическую отрасль Португалии, особенно на островах.
В компании подчеркнули, что из-за роста расходов вынуждены переориентировать самолеты на более дешевые аэропорты в других странах Европы.
«В результате повышения расходов у нас нет другого выбора, кроме как отменить все рейсы на Азорские острова с 29 марта 2026 года», — отметил Макгиннесс.
После решения Ryanair регион потерял прямые бюджетные авиарейсы в Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порт.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что британская потребительская организация Which? обнародовала ежегодный рейтинг удовлетворенности авиакомпаниями. В опросе приняли участие более 5,5 тысяч пассажиров, которые оценивали качество сервиса, комфорт, организацию полета, коммуникацию во время задержек и прозрачность цен. Результаты оказались неутешительными для популярных среди украинцев европейских лоукостеров — Ryanair и Wizz Air оказались среди аутсайдеров в категории коротких рейсов.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
