Сегодня 18:00

Ryanair прекратил полеты в популярный туристический регион

Авиакомпания Ryanair прекратила выполнение всех рейсов на Азорские острова. Это популярное туристическое направление, которое часто сравнивают с Гавайями. Лоукостер закрыл прямое авиасообщение из-за роста расходов, в том числе повышения аэропортовых сборов.

Об этом сообщает The Sun.

Причины отмены рейсов

С 29 марта 2026 года прекращены все рейсы на и с Азорских островов. В общей сложности отменены шесть маршрутов, что повлияет примерно на 400 тыс. пассажиров, ежегодно посещающих регион.

В Ryanair ранее отмечалось, что ключевыми причинами решения стали рост сборов за управление воздушным движением на 120% и введение нового туристического налога.

Позиция авиакомпании

Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс заявил, что компания недовольна повышением аэропортовых тарифов.

По его словам, оператор аэропортов ANA продолжает увеличивать сборы, что негативно влияет на туристическую отрасль Португалии, особенно на островах.

В компании подчеркнули, что из-за роста расходов вынуждены переориентировать самолеты на более дешевые аэропорты в других странах Европы.

«В результате повышения расходов у нас нет другого выбора, кроме как отменить все рейсы на Азорские острова с 29 марта 2026 года», — отметил Макгиннесс.

После решения Ryanair регион потерял прямые бюджетные авиарейсы в Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порт.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что британская потребительская организация Which? обнародовала ежегодный рейтинг удовлетворенности авиакомпаниями. В опросе приняли участие более 5,5 тысяч пассажиров, которые оценивали качество сервиса, комфорт, организацию полета, коммуникацию во время задержек и прозрачность цен. Результаты оказались неутешительными для популярных среди украинцев европейских лоукостеров — Ryanair и Wizz Air оказались среди аутсайдеров в категории коротких рейсов.

