В каких европейских странах самые низкие цены на мобильную связь

Мобильная связь в Европе: где самые низкие и самые большие цены в 2026 году
В 2026 году цены на мобильную связь в Европе сильно отличаются в зависимости от страны. В одних государствах за 5−10 евро можно получить хороший пакет интернета и звонков, в других даже базовые тарифы обходятся значительно дороже.
Об этом свидетельствуют данные Numbeo.

Где в Европе мобильная связь самая дешевая в 2026 году

Одной из самых доступных стран для мобильной связи остается Польша. Здесь пакет с 10 ГБ интернета в среднем стоит около 8,62 евро в месяц (примерно 442 грн.).
По словам экспертов, причина — высокая конкуренция между мобильными операторами, которые постоянно борются за клиентов и держат низкие цены.
Выгодные тарифы также предлагают в Италии. После выхода на рынок оператора Iliad Italia цены значительно снизились, а остальные компании были обязаны подстраиваться под новейшие условия. Сейчас мобильная связь там в среднем стоит от 6 до 15 евро в месяц (308−770 грн).
В Испании пользователям часто предлагают большие пакеты интернета иногда до 50−100 ГБ. Среди популярных бюджетных брендов — Lowi и операторы группы Telefónica. В среднем мобильный тариф здесь обходится в 16,24 евро в месяц (около 833 грн).
Во Франции цены немного выше, но все равно доступнее, чем в Германии или Великобритании. На рынке активно работают бюджетные операторы, в том числе Free Mobile. Средняя стоимость тарифа — около 19,28 евро ежемесячно (990 грн).

В каких странах Европы самая дорогая связь

Одним из самых дорогих рынков мобильной связи в Европе остается Германия. Стандартный тариф с нормальным пакетом интернета здесь часто стоит 15−25 евро в месяц (770−1 283 грн), а средняя цена пакета с 10 ГБ — 23,47 евро (свыше 1 200 грн).
Высокие цены также в Нидерландах — в среднем около 21,09 евро в месяц (1 082 грн). Эксперты объясняют это высокими доходами населения.
Еще более дорогая мобильная связь в Норвегии. Из-за высоких зарплат, сложной территории и дорогих услуг средний тариф там стоит примерно 34 евро в месяц (1 745 грн).
Среди небольших, но богатых стран Европы самые высокие цены зафиксировали в:
  • Монако — около 47 евро в месяц (2 412 грн);
  • Люксембурге — примерно 26,6 евро (1 365 грн);
  • Лихтенштейне — ориентировочно 37,23 евро (1 911 грн).
В Великобритании отдельные мобильные тарифы могут стоить почти 35 евро в месяц (1 796 грн).
