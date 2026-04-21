Уровень неопределенности в мире достиг исторических максимумов: что в этих условиях может сделать Украина Сегодня 10:05 — Мир

Индекс неопределенности WUI в 2025-2026 годах достиг пиковых уровней

Глобальный индекс неопределенности (World Uncertainty Index, WUI) в 2026 году остается вблизи исторических максимумов, превышая показатели периодов пандемии COVID-19, финансового кризиса 2008 года и терактов 11 сентября.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Глобальный индекс неопределенности

Динамика показателя

В 2026 году глобальный индекс неопределенности достиг самых высоких значений с 1990 года. В частности, в I квартале 2026 года показатель составил 81 872 пункта. В IV квартале 2025 года — 94 947 пунктов, в III квартале — 106 862 пункта, во II квартале — 80 038 пунктов.

Эти значения существенно превышают уровни, зафиксированные во время предыдущих глобальных кризисов.

Во время пандемии COVID-19 в 2019—2020 годах индекс WUI достигал максимума 55 685 пунктов. В период глобального финансового кризиса 2008−2009 годов показатель рос до 21 794 пунктов. На фоне войны в Ираке (начало в 2003 году) уровень неопределенности повышался до 34 455 пунктов. После терактов 11 сентября 2001 года индекс составил 25 156 пунктов.

Таким образом, предыдущие кризисы не приводили к таким высоким значениям индекса, как за последний год — со II квартала 2025 года до I квартала 2026 года, когда показатель находился в диапазоне 80−106 тыс. пунктов.

Для сравнения, начало полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году привело к росту WUI до 29 344 пунктов.

Причины роста неопределенности

Текущий уровень глобальной неопределенности обусловлен рядом факторов, в том числе сложной геополитической ситуацией, торговыми войнами и новыми военными конфликтами. «Именно поэтому слово „неопределенность“ все чаще звучит в отчетах мировых аналитиков, когда речь идет о будущем стран и их экономик. Как правило, высокий уровень WUI приводит к падению инвестиций, замедлению мировой экономики, росту волатильности на финансовых рынках и т. п. », — отметил нардеп, добавив, что это может продолжаться еще не один год, поскольку должна быть создана архитектура мировой безопасности.

Что в этих условиях может сделать Украина

По мнению Гетманцева, государство должно заботиться об интересах наших граждан. И ключевой вопрос в этом контексте — достижение справедливого мира.

«Украинцы имеют право на достойную жизнь, безопасность для себя и своих детей, быть уверенными в будущем на десятилетия вперед. И именно поэтому важно сделать все возможное, чтобы устойчивый мир в Украине наступил уже в 2026 году. Убежден, что это приоритет для всех нас», — подчеркнул он.

