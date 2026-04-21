0 800 307 555
ру
Ахметов купил пятиэтажную квартиру в Монако за $550 млн перед началом полномасштабного вторжения рф в Украину

Мир
119
Район Маретерра в 2024 году
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов приобрел пятиэтажную роскошную квартиру в Монако за 471 млн евро ($554 млн). Сделка стала одной из крупнейших сделок по покупке отдельного дома в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.

Детали сделки

Пятиуровневые апартаменты на 21 комнату расположены в прибрежной зоне района Маретерра — новом квартале, построенном на намывной территории. Его открыли в 2024 году.
Объект расположен в здании Le Renzo и имеет площадь около 2,5 тыс. кв. м без учета балконов и террас с видом на Средиземное море. Апартаменты оснащены частным бассейном, джакузи и по меньшей мере восемью паркоместами.
Соглашение совершила холдинговая компания бизнесмена SCM. В компании подтвердили инвестицию в проект, однако детали стоимости и характеристик объекта не раскрыли.
Данные о покупке, завершенной в 2024 году, содержатся в реестрах недвижимости Монако, а также в документах и ​​переписке, с которыми ознакомилось Bloomberg Businessweek. Материалы были получены от организации Distributed Denial of Secrets, специализирующейся на сохранении утечек данных, представляющих общественный интерес.

Одно из самых дорогих сделок в мире

Заявленная сумма может сделать эту покупку самым дорогим соглашением с жилой недвижимостью в истории.
Она превышает, в частности, продажу поместья девелопера Ника Кэнди в Лондоне за более чем $350 млн и покупку пентхауса в Нью-Йорке инвестором Кеном Гриффином примерно за $240 млн.
Соглашение по приобретению недвижимости в Монако заключили незадолго до начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, что повлияло на активы бизнесмена, в частности, в энергетическом секторе.
По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Ахметова превышает $7 млрд. Основу его бизнеса составляет SCM — один из крупнейших промышленных холдингов Украины с активами в металлургии, горнодобывающей отрасли, энергетике и недвижимости.
Ранее бизнесмена также связывали с другими дорогими приобретениями, в частности, покупкой в ​​2019 году исторической виллы Les Cèdres на Французской Ривьере за €200 млн. В 2011 году сообщалось о приобретении пентхауса в лондонском комплексе One Hyde Park.

Рынок недвижимости Монако

Монако традиционно остается одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире из-за ограниченной территории и налоговых преимуществ.
Проект Маретерра реализовывался более десяти лет. Он включает 114 объектов — виллы, таунхаусы и апартаменты с инфраструктурой, в том числе садами, гаванью и общественной набережной.
По данным рынка, стоимость недвижимости в этом районе превышает 100 тысяч евро за квадратный метр. К примеру, трехкомнатные апартаменты предлагаются примерно за €76 млн, а аренда квартир с четырьмя-пятью комнатами может достигать €150 тыс. в месяц.
Район Ларвотто, где расположен Маретерра, сейчас самый дорогой в княжестве по ценам продажи на квадратный метр.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираНедвижимость
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems