Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации — Finance.ua

Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации
Миллиардер Ринат Ахметов заявил, что готов финансировать восстановление Мариуполя по возвращении украинского контроля над городом.
Об этом он заявил в интервью польскому изданию Wiadomosci.
«Для меня Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом. Я верю в украинскую армию и поддержку наших западных партнеров. Я верю, что если Украина получит достаточную военную помощь, Мариуполь обязательно будет освобожден», — подчеркнул Ахметов.
Отметим, что довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, которые сейчас разрушены, пострадали или законсервированы из-за военной агрессии рф, превысила 20 миллиардов долларов. В частности, разрушены крупнейшие активы Метинвеста — Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе.
Ахметов продолжил, что «когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем, мы направим все силы на восстановление города».
«Лично я не пожалею на это ни сил, ни денег. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках», — резюмировал он.
Справка Finance.ua:
- Потери всего двух крупнейших металлургических предприятий — ММК им. Ильича и «Азовстали» в Мариуполе — это от 17 до 20 млрд долларов. Стоимость сырья и готовой продукции, хранившихся на этих предприятиях — около 1 млрд долларов.
- Но это лишь приблизительная сумма потерь. «Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к россии», — заявил в интервью изданию «Новое время» владелец компании System Capital Management Ринат Ахметов.
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