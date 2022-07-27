Состояние Ахметова упало на 64% за время полномасштабной войны — Forbes — Finance.ua
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Состояние Ахметова упало на 64% за время полномасштабной войны — Forbes

Фондовый рынок
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Состояние Ахметова упало на 64% за время полномасштабной войны — Forbes
Состояние Ахметова упало на 64% за время полномасштабной войны — Forbes
Состояние олигарха Рината Ахметова упало на 64% — с $13,7 до $4,9 млрд.
Такую оценку дает Forbes.
Холдинг «Метинвест», составляющий почти половину состояния олигарха, потерял две трети бизнеса. Ранее стоимость доли миллиардера оценивалась в $2,25 млрд.
ДТЭК потеряла $180 млн из-за потери контроля над Луганской и Запорожской ТЭС. Теперь компания стоит $580 млн.
ПУМБ оценили в $250 млн — из-за военных действий прибыль банка сократилась на 7 млрд грн, или на 15%.
Доходы «Лемтранса» сократились вдвое, и теперь компания стоит около $225 млн.
«Оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто: он не подает имущественные декларации, однако учитывая предыдущие выплаты дивидендов, эта сумма может составить $300 млн», — отмечает Forbes.
Стоимость элитного транспорта Ахметова была оценена в $160 млн. Его главная составляющая — яхта Valerie — выставлена на продажу за 89 млн евро.
Состояние Ахметова упало на 64% за время полномасштабной войны — Forbes
«Шахтер» также подешевел вдвое — с 275 млн евро до 150 млн евро.
Аналитики СКМ предупредили Forbes, что любая оценка стоимости активов во время войны с высокой вероятностью будет ошибочной. Они также отметили, что позже проведут свое исследование состояния Ахметова, однако ожидают, что его стоимость составит «десятки миллионов долларов».
Напомним, Ахметов передал свой медийный бизнес в пользу государства. По его словам, общий объем инвестиций, вложенных в медиахолдинг, — более $1,5 млрд.
По материалам:
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