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Укрзализныця добавляет рейсы Kyiv City Express

Фондовый рынок
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Укрзализныця добавляет рейсы Kyiv City Express
Укрзализныця добавляет рейсы Kyiv City Express
Пока инфраструктура столичного метрополитена и мостов на ремонте, Укрзализныця выводит на маршрут дополнительные рейсы Kyiv City Express.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци .
Сроки — с 27 октября.
В вечерний час пик назначено 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный.
Поезда будут курсировать полукольцом Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайная и обратно.
Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной — в 15:59. Поезда будут отправляться по следующим путям: станция Выдубичи — № 3А, Дарница и Почайная — № 3. На ст. Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи — Дарница, будут прибывать на 4 пути 3-й платформы.
С 28 октября дополнительные рейсы будут курсировать и утром, и вечером. Всего пассажиров ждут 16 дополнительных рейсов. Благодаря комбинации графиковых и дополнительных поездов интервал в час пик полукольцом составит от 15 мин.
Ранее писали, что стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысят до уровня стоимости проезда в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, планируют ввести проездные абонементы.
Все действующие льготы сохраняются. Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой в ​​приложении Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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