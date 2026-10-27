Укрзализныця добавляет рейсы Kyiv City Express

Пока инфраструктура столичного метрополитена и мостов на ремонте, Укрзализныця выводит на маршрут дополнительные рейсы Kyiv City Express.

. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци

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Сроки — с 27 октября.

В вечерний час пик назначено 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный.

Поезда будут курсировать полукольцом Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайная и обратно.

Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной — в 15:59. Поезда будут отправляться по следующим путям: станция Выдубичи — № 3А, Дарница и Почайная — № 3. На ст. Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи — Дарница, будут прибывать на 4 пути 3-й платформы.

С 28 октября дополнительные рейсы будут курсировать и утром, и вечером. Всего пассажиров ждут 16 дополнительных рейсов. Благодаря комбинации графиковых и дополнительных поездов интервал в час пик полукольцом составит от 15 мин.

Ранее писали , что стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысят до уровня стоимости проезда в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, планируют ввести проездные абонементы.