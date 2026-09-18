российские активы «Ашан», Nestle и бывшего Leroy Merlin передали во временное управление Сегодня 14:27 — Фондовый рынок Во временное управление «Л.Э.В. Менеджмент» передали российские активы французской Auchan и швейцарской Nestle

Президент россии владимир путин подписал указ о передаче российских активов Auchan, Nestle и бывшего Leroy Merlin во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Документ был подписан 17 сентября и обнародован на портале нормативно-правовой информации.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на российское агентство «Интерфакс».

Какие активы передали в управление

Согласно указу, во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» передали российские активы французской Auchan и швейцарской компании Nestle.

Также эта структура получила контроль над активами FM Logistics, Bati Logistics и ООО «Ле Монлид» — российским юридическим лицом, ранее работавшим под брендом Leroy Merlin.

российские СМИ отмечают, что речь идет именно о временном управлении. Это формально не означает смены собственника активов, однако переданная структура получает возможность осуществлять права собственника в отношении них.

«Л.Е.В. Менеджмент» получила 100% долей российских компаний Auchan и «Лемана ПРО», а также 100% акций ООО «Нестле россия».

Что известно о российском бизнесе Auchan, Nestle и Leroy Merlin

По данным российских реестров, российское ООО «Ашан» работает с 2002 года. В настоящее время в сети насчитывается 230 магазинов в 100 городах.

Nestle работает в россии с 1994 года. Компании принадлежат шесть производственных площадок в разных регионах страны. В 2021 году совокупная выручка четырех основных юридических лиц Nestle в россии составляла 29,94 млрд рублей.

российский бизнес Leroy Merlin в 2023 году перешел в местный менеджмент, после чего юридическое лицо сменило название на Ле Монлид, а магазины начали работать под брендом «Лемана ПРО». В декабре 2023 года 99,99% российского юридического лица приобрела зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP, тогда как французская группа Adeo сохранила 0,007%.

Что известно о «Л.Е.В. Менеджмент»

АО «Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрировали в Москве в октябре 2024 года. Ее генеральным директором является Андрей Краюшкин, а информация о владельцах компании не раскрыта.

По данным «Интерфакса», судя по обнародованной отчетности за 2025 год, на тот момент компания не вела активную деятельность.

российский портал РБК также сообщает, что уставный капитал «Л.Е.В. Менеджмент» составляет 15 тысяч рублей, а основным видом деятельности компании заявлено консультирование по коммерческой деятельности и управлению.